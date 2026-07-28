Düzce'nin Yığılca ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan yenge yaşamını yitirdi, olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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Olay, öğle saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Kocatepe köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar K. ile ağabeyi H.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evine giden Yaşar K., aldığı pompalı tüfekle yeniden ağabeyinin evine geldi. Ağabeyini evde bulamayan şüpheli, tarlada karşılaştığı yengesi Saime K.'yi ağabeyinin yerini sordu.

İddiaya göre, yaşanan olay sırasında Yaşar K., pompalı tüfekle ateş ederek Saime K.'yi vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrılarak ağabeyi H.K.'nın peşine düştü.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Saime K.nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Saime K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Yaşar K., jandarma ekiplerince Yığılca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.