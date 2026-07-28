Bunlar da ilginizi çekebilir

Arızanın meydana geldiği saatten itibaren gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında yangında zarar gören trafo ile enerji sistemi tamamen yenilendi.

Yaklaşık 24 saat boyunca aralıksız çalışan 60 kişilik ekip, yangında hasar gören trafo ve enerji sistemini yeniden kurarak sistemi devreye aldı. Çalışmalar sonrası Mamak ve Altındağ ilçelerine yeniden su verilmeye başlandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz 2026 tarihinde P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 24 saat süren yoğun çalışmanın ardından sistem tamamen yenilenerek devreye alınırken, Mamak ve Altındağ'a yeniden su verilmeye başlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.