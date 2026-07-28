Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen, KVKK mevzuatına tam uyumlu 'Plaj Bilgilendirme Sistemi' ile sahillerde yeni dönem başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Dünyada ilk olma özelliği taşıyan sistem sayesinde vatandaşlar, Kandıra'daki 6 mavi bayraklı plajın anlık yoğunluk durumunu, deniz koşullarını ve ulaşım süresini plaja gitmeden takip edebiliyor.

SAHİL PLANLARI ARTIK VERİYLE YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi uygulamalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Plaj Bilgilendirme Sistemi' ile Kandıra sahilleri dijital altyapıyla takip edilebilir hale geldi. İlk etapta Bağırganlı, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kerpe, Kovanağzı, Paşaağzı ve Seyrek olmak üzere 6 mavi bayraklı plajda uygulanan sistem sayesinde vatandaşlar, sahil tercihlerini güncel verilere göre yapabiliyor.

PLAJA GİTMEDEN TÜM BİLGİLER EKRANDA

Vatandaşlar, yenilenen akıllı şehir portalları Akıllı Şehir Kocaeli ve E-Kocaeli üzerinden Plaj Bilgilendirme Sistemi'ne kolayca erişebiliyor. Sistem üzerinden plajların anlık yoğunluk bilgileri, hava ve deniz koşulları, denize giriş yasağı bilgileri, ulaşım süresi ve otopark durumları takip edilebiliyor. Böylece vatandaşlar hangi plajın daha sakin olduğunu, hangi bölgede deniz koşullarının daha uygun olduğunu görerek yolculuk planını oluşturabiliyor.

YOĞUNLUK VE ULAŞIM BİLGİLERİ GÖRÜLEBİLİYOR

Plaj Bilgilendirme Sistemi yalnızca internet ve mobil erişimle sınırlı kalmıyor. Kandıra güzergâhında bulunan dijital mesaj ekranları (VMS) üzerinden de plajların anlık doluluk bilgileri ve araç yoğunluğuna bağlı ulaşım süreleri vatandaşlara aktarılıyor. Bu sayede sürücüler sahil bölgesine ulaşmadan önce trafik ve yoğunluk durumunu görebiliyor, rotalarını daha bilinçli şekilde belirleyebiliyor.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMADAN ANLIK ÖLÇÜM

Sistemin en önemli özelliklerinden biri 'Tasarımda Gizlilik' ilkesiyle geliştirilmiş olması. Kamera tabanlı takip yöntemlerinden farklı olarak çalışan sistem, vatandaşların mahremiyetini ön planda tutuyor. Plajlara yerleştirilen pasif dinleme üniteleri sayesinde vatandaşların herhangi bir ağa bağlanmasına gerek kalmadan, telefonların çevreye yaydığı Wi-Fi sinyalleri üzerinden bölgedeki kümülatif insan hareketliliği tespit ediliyor. Böylece kişisel veriler toplanmadan plaj yoğunluğu belirleniyor.

TEMEL ÖNCELİK GİZLİLİK UNSURU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü Teknik Uzmanı Bünyamin Aydın, sistemin geliştirilme sürecinde gizlilik unsurunun temel öncelik olduğunu belirtti. Aydın: 'Sistemi tasarlarken vatandaşlarımızın gizliliğini korumayı önceliklendirdik. Kamera kullanmadan, kişisel veri toplamadan bölgedeki hareketliliği analiz eden bir yapı oluşturduk. Böylece hem güvenilir hem de KVKK mevzuatına uyumlu bir yoğunluk ölçüm sistemi geliştirdik' dedi.

OTOPARK BİLGİLERİ DE SİSTEME EKLENECEK

Vatandaşların sahil planlamasını daha kolay yapabilmesi için sistem geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Akçapark otoparklarının doluluk bilgileri de Plaj Bilgilendirme Sistemi'ne dahil edilecek. Bu entegrasyonla birlikte vatandaşlar plaja gitmeden önce yoğunluk, ulaşım süresi ve otopark durumunu aynı ekran üzerinden takip edebilecek.

AKILLI ŞEHİR VİZYONU, YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

Plaj Bilgilendirme Sistemi, yalnızca vatandaşlara kolaylık sağlayan bir uygulama değil, aynı zamanda sahil hizmetlerinin veriyle planlanmasına imkân sağlayan önemli bir altyapı olarak öne çıkıyor. Sistemden elde edilen veriler sayesinde cankurtaran, zabıta ve temizlik ekiplerinin saha planlamaları daha etkin yapılırken, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Ayrıca sistem üzerinde inovasyonlar yapılarak farklı alanlarda da kullanılması planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamalarıyla teknolojiyi vatandaş odaklı hizmetlere dönüştürerek kent yaşamını kolaylaştıran dijital çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.



