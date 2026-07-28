Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Altıntepe Mahallesi'nde hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, Ali Paşa Sokak'ta başlattıkları asfalt serim çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırmayı ve yol güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranan yol zemini modern asfaltla kaplanarak daha güvenli ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

Program dahilinde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Ali Paşa Sokak'ın, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha konforlu bir ulaşım aksı olması amaçlanıyor.

Maltepe Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde altyapı ve üstyapı yatırımlarını eş zamanlı olarak sürdürürken, yol bakım ve asfalt serim çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda kesintisiz devam ettiriyor.