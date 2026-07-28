Havaların ısınmasıyla birlikte vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Akyurt, Çubuk ve Pursaklar ilçesinde başta yeşil alanlar olmak üzere cadde ve sokakları ilaçladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını kent genelinde özveriyle yürütüyor.

Gece gündüz demeden başkentli vatandaşların konforunu ve sağlığını korumak amacıyla sahada olan BelPlas ekipleri, son olarak Akyurt, Çubuk ve Pursaklar ilçesinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İlçelerde bulunan cadde ve sokakları tek tek ilaçlama araçlarıyla gezen ekipler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış çevre dostu biyosidal ürünlerle, üvez, uçkun ve haşere oluşumuna elverişli mazgal, su birikintileri, çöp toplama alanları, park ve yeşil alanları titizlikle ilaçladı.