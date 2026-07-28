Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesinde vatandaşların daha güvenli, temiz ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde sürücülerin görüş mesafesinin kısıtlı olduğu ve kaza riski taşıyan noktalara trafik görüş aynası monte etti. Trafik görüş aynası sayesinde sürücülerin yolu daha güvenli şekilde kontrol edebilmesi sağlandı.

LİMAN CADDESİ'NDE KAPSAMLI TEMİZLİK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer'in en işlek noktalarından biri olan Liman Caddesi'nde de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cadde genelinde detaylı temizlik yapılırken, çevrede bulunan cam yüzeyler de yıkanarak temizlendi. Vatandaşların ve esnafın yoğun olarak kullandığı Liman Caddesi, çalışmaların ardından daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

ATATÜRK CADDESİ'NDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Atatürk Caddesi'nde zamanla deforme olan yol kesimlerinde bakım ve onarım çalışması yaptı. Sürücü ve yayaların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri onarılarak yeniden kullanıma uygun hâle getirildi. Trafik akışını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlanan çalışmalar kısa sürede tamamlandı.