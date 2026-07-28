Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla 14 yeni otobüs daha hizmete alındı. Yeni araçlar, Manisa merkezin yanı sıra Akhisar, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçeleri kırsal mahallelerinde vatandaşlara hizmet verecek.

MANİSA (İGFA) - Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Toplu ulaşımda yaşanan sorunları çözmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, filoyu yenileme sürecinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Dutlulu, 'Manisa'daki ulaşım sorununu çözmeye söz verdik ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Bugün 14 yeni otobüsümüzü daha hizmete alıyoruz. MANULAŞ bünyesine katılacak 15 yeni aracımız da en kısa sürede teslim edilecek. Bu yıl kırmızı otobüs filomuzu yeniliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren ise şehir içindeki yeşil araçlarımızı ve kooperatif araçlarımızı yenilemeye başlayacağız. Amacımız, Manisalıları daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir toplu ulaşım hizmetiyle buluşturmak. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni otobüslerimizin Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Bu Yıl 26 Yeni Araç Hizmete Alındı

Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de belediyenin ulaşım filosunu güçlendirmeye yönelik yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Üstün, 'Ocak ayında ilçelerimize 12 yeni aracımızı teslim etmiştik. Bugün de 14 yeni otobüsümüzü filomuza kattık. Böylece bu yıl toplam 26 yeni aracı hizmete almış olduk. Araçlarımızdan biri merkezde, 13'ü ise ilçelerimizde görev yapacak. Özellikle kırsal mahallelerde toplu ulaşım hizmetinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni hatların ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filomuzu güçlendirerek vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir ulaşım hizmeti sunmaya devam edeceğiz' diye konuştu.