Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” ile müzikseverlere nostalji dolu bir gece yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs etkinlikleri, Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam’a ait birbirinden nostaljik film müziklerinin seslendirildiği özel bir konserle devam etti.

Kent Orkestrasının sahne aldığı “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” ile müzikseverler müzik dolu bir gece yaşadı.

Yeşilçam’ın hafızalara kazınan eserleri Büyükşehir Kent Orkestrası tarafından Ziya Taşkent Konser Salon’unda hayat buldu. Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşarken, zaman zaman da coşkuyla şarkılara eşlik etti.

Programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ile çok sayıda sanatsever yer aldı.

Gecede seslendirilen her eser izleyicilerde derin izler bıraktı. Nostaljinin en güzel örneklerinin müzikle buluştuğu konser, duygu yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığı dakikalara sahne oldu. Anılar canlandı, yüzlerde tebessüm, gözlerde ise zaman zaman hüzün vardı.

Müzikseverlerin geçmişe olan özlemlerini giderdiği konser sonunda Kent Orkestrasının performansı ayakta alkışlandı.