Yeşilay Gebze Temsilciliğinin Gebze Kent Meydanında açmış olduğu standa Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) başta olmak üzere Yeşilay'ın ülke genelinde yaptığı çalışmalar ile ilgili Yeşilay standından bilgi alan vatandaşlar, Yeşilay'ın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirttiler.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Yeşilay Gebze Temsilcisi İbrahim Erdem yaptığı açıklamada, "Gebze Kent Meydanında bugün üçüncü günümüz. Şu ana kadar yüzlerce vatandaşımız standımızı ziyaret etti. Kendilerine Yeşilay’ımızın ülke genelinde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler verdik.

Bağımlılıklarla mücadele konusunda hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezîlerimizden bahsettik. Minik kardeşliklerimizi Yeşilay ile tanıştırdık.7' den 77'ye her yaştan vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Bağımlılık çeşitlerinin giderek arttığı günümüzde bağımlılıklarla mücadele konusunda Yeşilay olarak her zaman sahada olacağız. "dedi.