ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Süreli Yayın İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre, basılı gazetelerde düşüş eğilimi sürerken, internet haber siteleri hem yayın sayısı, hem de istihdam açısından büyümesini devam ettirdi.

2025 yılında resmi ilan yayımlayan gazete sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 12,5 azalarak 753'ten 659'a geriledi. Bu gazetelerin yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,3'ünü yaygın (ulusal) ve yüzde 0,8'ini bölgesel yayınlar oluşturdu.

Gazetelerin toplam yıllık tirajı ise yüzde 15,1 düşüşle 392 milyon 797 bin 801 olarak kaydedildi. Tirajın yüzde 81,9'u ulusal, yüzde 17,7'si yerel ve yüzde 0,4'ü bölgesel gazetelere ait oldu.

GAZETELERİN YARISINDAN FAZLASI GÜNLÜK YAYIMLANDI

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yüzde 57,4'ü günlük, yüzde 42,6'sı ise haftada iki ila altı gün arasında yayımlandı. Toplam tirajın ise yüzde 98,9'unu günlük gazeteler oluşturdu.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı ise artış gösterdi. 2024 yılında 2 bin 40 olan yayın sayısı, 2025'te yüzde 6,5 artışla 2 bin 173'e yükseldi.

Bu yayınların büyük bölümünü yüzde 90,9 ile siyasi, haber ve güncel içerikli yayınlar oluştururken, sektörel, kültürel ve ekonomik içerikli yayınlar daha düşük oranlarda yer aldı.

BASILI GAZETELERDE ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışan sayısı da geriledi. 2024 yılında 4 bin 315 olan çalışan sayısı, yüzde 13,9 azalarak 3 bin 714'e düştü.

Gazetelerde çalışanların yüzde 43,8'i muhabir, yüzde 26,7'si sayfa sekreteri, yüzde 20,3'ü sorumlu müdür, yüzde 7,1'i yazar ve yüzde 2,1'i haber müdürü olarak görev yaptı.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE İSTİHDAM YÜKSELDİ

Basılı gazetelerin aksine resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışan sayısı artış gösterdi. 2024 yılında 3 bin 404 olan çalışan sayısı, yüzde 8,4 artarak 3 bin 690'a ulaştı.

İnternet haber sitelerinde çalışanların yüzde 39,3'ü muhabir, yüzde 37'si internet editörü, yüzde 10,9'u sorumlu müdür, yüzde 9,3'ü yazar ve yüzde 3,5'i haber müdürü olarak görev yapıyor.

İNTERNET SİTELERİNDE KADIN YAZAR ORANI YÜZDE 45,6

TÜİK verilerine göre resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde görev yapan yazarların yüzde 45,6'sını kadınlar, yüzde 54,4'ünü ise erkekler oluşturdu.

İnternet editörlerinde kadın oranı yüzde 46,8, muhabirlerde yüzde 42,6, sorumlu müdürlerde yüzde 32,8 ve haber müdürlerinde ise yüzde 21,1 olarak kayıtlara geçti.