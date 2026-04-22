TÜİK verilerine göre 2025'te yurt içi seyahat sayısı artarken, son çeyrekte düşüş yaşandı; harcamalar ise güçlü yükseldi. 2025'in son çeyreğinde de en çok tercih edilen konaklama türü değişmedi. Konaklamada en yaygın seçenek yine 'arkadaş veya akraba evi' oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, 2025 yılında yurt içinde yapılan seyahat sayısı geçen yıla göre yüzde 1,5 artarak 67 milyon 851 bine ulaştı. Ancak toplam geceleme sayısı yüzde 1,6 azalışla 476 milyon 307 bine gerilerken, ortalama geceleme süresi 7 gece olarak kaydedildi.

2025 yılının son çeyreğinde ise turizm hareketliliğinde zayıflama görüldü. Ekim-Aralık döneminde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalarak 11 milyon 23 bine düştü. Bu dönemde toplam geceleme sayısı 60 milyon 957 bin, ortalama geceleme süresi ise 5,5 gece oldu.

Buna karşın harcamalarda dikkat çekici bir artış yaşandı. 2025 genelinde yurt içi seyahat harcamaları yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon TL'ye yükseldi. Harcamaların büyük kısmını yüzde 87,1 ile kişisel harcamalar oluştururken, paket tur harcamalarının payı yüzde 12,9 oldu. Seyahat başına ortalama harcama 8 bin 181 TL olarak hesaplandı.

Son çeyrekte de benzer bir tablo görüldü. Yerli turistlerin harcamaları yüzde 29,6 artışla 85,6 milyar TL'ye ulaşırken, seyahat başına ortalama harcama 7 bin 765 TL oldu. Harcamalarda en yüksek payı yeme-içme, ulaştırma ve konaklama kalemleri aldı.

Seyahat amaçlarında ise 'yakınları ziyaret' yüzde 57,7 ile ilk sıradaki yerini korudu. Bunu yüzde 34,4 ile gezi, eğlence ve tatil izlerken, sağlık amaçlı seyahatler yüzde 3,5 pay aldı. Son çeyrekte de benzer eğilim devam etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KONAKLAMA TÜRÜ DEĞİŞMEDİ

Konaklama tercihlerinde ise en yaygın seçenek yine 'arkadaş veya akraba evi' oldu.

Yıllık bazda 313 milyon geceleme bu şekilde gerçekleşirken, oteller 47 milyon geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Son çeyrekte de en çok tercih edilen konaklama türü değişmedi.