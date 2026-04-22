Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruyacak çalışmalarda dur durak demiyor. 'Gölcük Kıyı Şeridi Islah ve Sahil Düzenlemesi Yapılması İşi' kapsamında inşa edilecek dalga kırıcı set, Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruyarak, oluşabilecek zararların önüne geçecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'yi daha sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden tarihi ve kültürel mirasa kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda, fırtınalı ve aşırı yağışlı havalarda deniz taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Gölcük Ulaşlı sahilinde dalga kırıcı set inşa ediliyor. Hava muhalefeti nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Ulaşlı sahil yolu ve çevredeki konutlar zaman zaman su altında kalabiliyordu. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, bölgede 550 metre uzunluğunda dalga kırıcı seti hayata geçirerek taşkın riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

900 ADET JET KOLON İMALATI TAMAMLANDI

Proje öncesinde sahil şeridinde zemin etütlerini tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugüne kadar bölgede toplam 900 adet jet grout kolon imalatı gerçekleştirdi. Proje kapsamında ise ilave olarak 1.300 adet jet grout kolon daha yapılması planlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca yürüyüş platformuna ait kiriş demiri ve kalıp imalatları sürdürülürken, zeminde granit taş döşeme uygulamaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Çalışma kapsamında dalgakıran setinin üstü yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. Proje doğrultusunda oluşturulacak yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar sayesinde bölge, sosyal yaşamı destekleyen önemli bir cazibe merkezine dönüştürülecek. Sahil boyunca gerçekleştirilecek düzenlemelerle görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, bölge sakinlerinin denizle olan bağı da korunacak. Mevcut durumda olduğu gibi merdivenler aracılığıyla denize erişim sağlanmaya devam edecek. Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil şeridinde kafe olarak hizmet verecek yapının inşasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.