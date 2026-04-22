İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Mevkii'nde, daha önce iki kez mahkeme tarafından iptal edilen imar planları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenip, onaylanarak askıya çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada hukuki sürecin kararlılıkla takip edileceği, bu gibi alanların kamu yararına uygun bir şekilde korunmasına ilişkin yaklaşımın süreceği vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Çeşme Dalyan ve Sakarya mahalleleri, Ayayorgi Mevkiinde; Rezerv Yapı Alanı ilan edilen alanda onaylanan imar planları askıya çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; söz konusu planlara karşı hukuki sürecin takibinin kararlılıkla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Çeşme ilçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri Ayayorgi Mevkiine ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2022 ve 2024 yıllarında iki kez Rezerv Alan ilanı ve Koruma Amaçlı İmar Planları yapılmıştır. Söz konusu işlemlere yönelik olarak Belediye Başkanlığımızca gerekli hukuki süreç takip edilerek Bakanlık aleyhine açılan davalarda; rezerv yapı alanı ile şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleri ile de imar planları iki kez iptal edilmiştir. Buna rağmen söz konusu alan Bakanlıkça 23.02.2026 tarihinde tekrar Rezerv Yapı Alanı ilan edilmiş ve Koruma Amaçlı İmar Planları Bakanlıkça 14.04.2026 tarihinde onanmıştır. Geçmiş süreçte mahkeme kararları ile iki kez iptal edilmiş olan işlemlerin tekrar onaylanarak devam ettirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanlığımızca gerekli hukuki sürecin takibi kararlılıkla yapılacak olup, kentin tüm doğal ve kültürel zenginliklerinde olduğu gibi bu gibi alanların kamu yararına uygun bir şekilde korunmasına ilişkin yaklaşımımız sürecektir.'