Edirne Keşan'da eğitim kurumlarının güvenliği, en üst düzey koordinasyonla denetlenmeye devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okullarda başlatılan güvenlik uygulamalarını bizzat sahada inceleyerek eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki menfur saldırılar sonrası ilçedeki okullarda başlatılan güvenlik uygulamalarını denetledi.

Cumhuriyet Ortaokulu ile Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden Kemik, polis görevlendirmeleri, öğrencilerin tek kapıdan kontrollü girişi ve velilerin okul bahçesine alınmaması gibi yeni kuralların işleyişini denetledi.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde hayata geçirilen 'sıkılaştırılmış güvenlik protokolü', İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından titizlikle takip ediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, denetimler kapsamında ilçenin köklü eğitim kurumlarına ziyaretlerde bulundu.

TEDBİRLER TAVİZSİZ UYGULANIYOR

Ziyaret edilen okullarda; polis görevlendirmeleri, öğrencilerin tek kapıdan kontrollü girişi ve velilerin okul bahçesine alınmaması gibi yeni kuralların işleyişini inceleyen Kemik, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Eğitim ortamlarının güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla yürütülen bu çalışmaların, eğitim-öğretim yılının sonuna kadar aynı hassasiyetle devam edeceği vurgulandı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DİNLENDİ

Sadece güvenlik noktalarını değil, sınıfları ve öğretmenler odasını da ziyaret eden Sercan Kemik, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Alınan önlemlerin günlük eğitim akışına etkileri ve huzur ortamının korunması konusundaki görüşleri dinleyen Kemik; 'Öğrencilerimizin güven içerisinde derslerine odaklanması, öğretmenlerimizin ise endişeden uzak bir ortamda görev yapması için tüm birimlerimizle teyakkuzdayız' mesajını verdi.