Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle, ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olup sürücü belgesi alamayan vatandaşların araç alımlarında ÖTV istisnasının kapsamı netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BELİRLİ ŞARTLARI TAŞIYANLAR ÖTV'SİZ ALABİLECEK

Yeni düzenlemeyle, özellikle engelli vatandaşların taşıt alımlarına ilişkin ÖTV istisnasının kapsamı genişletildi ve uygulamaya açıklık getirildi.

Buna göre, ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ve engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler, belirli şartları taşıyan araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek.

SATIŞ BEDELİ 2 MİLYON 873 BİN 900 TL ALTINDA OLANLAR...

Düzenleme kapsamında; binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı ve motosiklet gibi çeşitli araç türleri istisna kapsamına alınırken, binek araçlar için vergiler dahil satış bedelinin 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olması şartı getirildi. Ayrıca, söz konusu araçlarda en az yüzde 40 yerli katkı oranı aranacak.

Tebliğde, istisnadan yararlanmak isteyen vatandaşların engellilik sağlık kurulu raporu ile birlikte, sürücü belgesi alamayacaklarına dair değerlendirmeyi de belgelemeleri gerektiği belirtildi. Satış işlemleri sırasında ÖTV tutarı faturaya yansıtılmayacak ancak bilgi amaçlı olarak faturada ayrıca gösterilecek.

Öte yandan, araç teslimine ilişkin işlemler sonrasında vergi dairelerine beyanname verilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olacak. Yapılacak incelemeler sonucunda şartların sağlandığının tespiti halinde istisna uygulaması kesinleşecek.