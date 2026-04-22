Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Muğla dışında Ege, Batı Akdeniz, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney, güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.