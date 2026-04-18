Türkiye'de en çok izlenen dizi unvanına sahip Yeraltı dizisi ile birlikte Eşref Rüya, Teşkilat, Uzak Şehir ve A.B.İ dizilerinin akıbeti belli oldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından tartışma konusu olan diziler yayından kaldırılacak mı?

İSTANBUL (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından silahlı şiddet görüntülerinin sahnelendiği Yeraltı, Eşref Rüya, Teşkilat, Uzak Şehir ve A.B.İ dizilerinin yayından kaldırılması gündeme gelmişti.

Dizi yapımcıları ve kanal yöneticilerinin yaptığı toplantı sonrası Yeraltı, Eşref Rüya, Teşkilat, Uzak Şehir ve A.B.İ dizileriyle ilgili karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeraltı, Eşref Rüya, Teşkilat, Uzak Şehir ve A.B.İ dizileri yayın hayatına devam edecekler. Ancak, dizi bölümlerinde silah ve şiddet sahnelerinde çok daha hassas davranılacağı bildirildi.

Dizilerin daha önce çekilen silahlı ve şiddetli bölümleri yayınlanmayacak. Yeni çekilen bölümlerle birlikte önümüzdeki hafta yayın hayatına devam edecek.