Keçiören Belediyesi Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, Dünya Sanat Günü kapsamında anlamlı ve eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, müzede düzenlenen özel programda kültür ve sanat dolu aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Etkinlik kapsamında belediyenin tiyatro ekibi tarafından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterisi, meddah anlatımı ve manilerle zenginleştirilen programda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Nene Hatun'un kahramanlık hikâyesi meddah anlatımıyla sunulurken, geleneksel gölge oyunu ile ramazan ayı kültürü ve davulcu geleneği miniklere eğlenceli bir dille aktarıldı. Programın ilerleyen bölümünde sahneye davet edilen çocuklar, davul eşliğinde maniler söyleyerek interaktif bir deneyim yaşadı.

Çocuklar hem öğreniyor hem üretiyor

Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi; Dede Korkut ile Hacivat-Karagöz köşeleri ve Türk mitolojisi salonlarıyla çocuklara zengin bir içerik sunarken; Umay Ana, Anka Kuşu ve Hayat Ağacı gibi figürlerin yer aldığı sergilerle miniklere Anadolu'nun köklü mirasını keşfetme imkânı sağlıyor. Çocukların yaptığı resimlerin yapay zekâ destekli sistemlerle animasyona dönüştürülmesiyle sanata dijital bir boyut kazandırılan müzede; resim, seramik, kolaj, drama ve bilgi oyunları gibi etkinliklerle çocukların hem eğlenmeleri hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Ayrıca açık alanda yer alan amfi tiyatro ve oyun parkı da minik ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor.