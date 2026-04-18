Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını daha modern ve kullanışlı hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Bölgede uzun süredir kullanımda olan ve zamanla deforme olan kilitli parke taşları, ekipler tarafından titizlikle sökülerek kaldırıldı. Mevcut yolun daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için öncelikle kapsamlı bir zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bu altyapı düzenlemelerinin ardından yol, sıcak asfalt ile kaplanarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Bamyasuyu Mahallesi'nde ulaşım daha konforlu, güvenli ve akıcı bir hale getirildi. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede yapılan bu yenileme, hem sürücüler hem de mahalle sakinleri açısından önemli bir rahatlama sağladı.