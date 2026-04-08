Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet ve televizyon gibi teknolojik ürünlerin yenilenmiş ve sertifikalı olarak satışını düzenleyen yönetmelik taslağını sektörel paydaşların görüşüne açtı. Amaç, tüketici güvenini artırmak ve suistimalleri önlemek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet ve benzeri teknolojik ürünlerin yenilenerek sertifikalı ve garantili şekilde satışını düzenleyen 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' taslağını kamuoyuna duyurdu. 22 Ağustos 2020'de yürürlüğe giren mevcut yönetmelik kapsamında hâlihazırda 25 yenileme merkezi faaliyet gösteriyor ve Ocak 2022'den bu yana yaklaşık 1 milyon 574 bin ürün ekonomiye kazandırıldı.

Yeni taslak, sektördeki gelişmeler, denetimler ve teknolojik imkanlar doğrultusunda yenilenmiş ürün ekosistemini daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Taslak kapsamında hayata geçirilecek Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi ile; yenileme yetki belgelerinin takibi, yetkili satıcı ve yenileme noktalarının denetimi, kayıp veya çalıntı ürün sorgulamaları, veri trafiği kontrolü ve sertifika üretimi süreçleri anlık olarak izlenecek. Belirli bilgiler tüketicilerin erişimine açılarak şeffaflık artırılacak.

Bakanlık, düzenlemelerle özellikle yenilenmiş cep telefonlarına yönelik taksit ve düşük KDV uygulamalarında yaşanabilecek suistimalleri önlemeyi, yenileme yetki belgesi şartlarını güncelleyerek sermaye koşulunu artırmayı da planlıyor. Ayrıca yenilenmiş ürün kapsamı genişletilerek televizyonlar da bu gruba dahil edildi.

Yeni taslakta öne çıkan düzenlemeler arasında; mesafeli satışlarda geçerli olan cayma hakkının tüm satış yöntemlerine uygulanması, yenilenmiş bir ürünün en az 30 gün geçmeden tekrar yenilenememesi, yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin kararların yetkin bir komisyon tarafından alınması, tüketicilerin ödemelerinin ve garanti haklarının daha hızlı ve kapsamlı şekilde sağlanması yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemelerle yenilenmiş ürün sektörünü güvenilir, şeffaf, çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı, tüketici haklarını güçlendirmeyi ve kayıtlı piyasa yapısını geliştirmeyi amaçladığını açıkladı. Bu taslak, hem tüketici güvenliğini artıracak hem de ekonomiye kazandırılan ürünlerin izlenebilirliğini sağlayarak israfın önlenmesine katkıda bulunacak.