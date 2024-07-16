Yenilenebilir enerji yatırımlarının ve bu alandaki fırsatların çekiciliği kapsamında dünyanın en iyi 40 pazarını sıralayan EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi'nin (RECAI) 63. versiyonu yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY tarafından 63’üncüsü gerçekleştirilen ‘Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi (RECAI)’ araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Rapora göre; geçen yıl yenilenebilir enerji yatırımlarına ayrılan 660 milyar ABD doları da dahil olmak üzere 1,8 trilyon artışa rağmen, COP28'in 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefine ulaşmak için yatırımlar yetersiz kalıyor.

Yenilenebilir enerji uygulamaları yaygınlaştıkça, batarya enerji depolama sistemleri (BESS) arz ve talep seviyelerini yumuşatarak şebeke genişletme ve yükseltme maliyetlerini ertelemeye yardımcı oluyor ve dinamik enerji sistemlerinde önemli bir rol oynuyor. BESS de dahil olmak üzere artık enerji depolama, birçok pazarda ciddi boyutlara ulaşan ağ (network) sorununun da üstesinden gelmek için hayati bir rol oynuyor.

BATARYA DEPOLAMA YATIRIMI İÇİN EN İYİ PAZARLAR ABD, ÇİN VE İNGİLTERE

Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında %30 vergi kredisiyle desteklenen ABD, BESS yatırımı için dünyanın en cazip pazarları sıralamasında ilk sırayı alıyor. İkinci sırada yer alan Çin’in ise, güçlü hükümet desteğiyle birlikte 2025 yılına kadar BESS maliyetlerini %30 oranında azaltma planları bulunuyor. Gelişmiş enerji piyasası tasarımı ve BESS'i bir üretim varlığı olarak sınıflandıran yeni bir enerji politikasıyla İngiltere üçüncü sırada kendine yer buluyor. 2023'ten 2030'a kadar küresel BESS dağıtımında dört kat artış öngörülerek 572 GW/1.848 GWh'ye ulaşması tahmin ediliyor.

GELİŞMİŞ PAZARLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜLKE ÇEKİCİLİK ENDEKSİ’NDE ÜST SIRALARDAKİ YERİNİ KORUYOR

Araştırmaya göre; yatırımcıların hem yenilenebilir enerjiye olan net talebi hem de projeler için belirlenmiş değeri nedeniyle ilgi duyduğu ABD (1. sıra), Çin (2. sıra) ve Almanya (3. sıra) ilk sıralarda yerlerini korudu. İspanya'daki (12. sıra) ağ (network) kısıtlamaları, pazarın ilk 10'dan düşmesine neden olurken; Kanada (9. sıra) ve Japonya (10. sıra) açık deniz rüzgâr potansiyelini en üst düzeye çıkarma hedeflerinin net olması nedeniyle endeksteki ilk 10 ülke arasına giriş yaptı. Endeksteki en büyük yükseliş ise 2040 yılına kadar açık deniz rüzgâr kapasitesini üç katına çıkarmayı planlayan Belçika'nın, dört basamak yükselerek 17. sıraya yerleşmesi oldu. Türkiye ise endekste 31. sırada yer alıyor.