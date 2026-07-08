Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Karatay Belediyesporlu sporcular Ahmet Hakan Göksel ve Uğur Ali Göksel, gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyespor Kulübü Kick Boks takımı sporcularından Ahmet Ali Göksel ve Uğur Ali Göksel, Bolu'da düzenlen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği dereceler ile önemli başarılara imza attı.

1-9 Temmuz tarihleri arasında Karaçayır Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, Gençler kategorisinde kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Ring sporları müsabakalarında mücadele eden Karatay Belediyesporlu sporcular, organizasyonu bir gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplam iki madalya ile tamamladı.

Şampiyonada Gençler Full Contact 51 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Hakan Göksel, başarılı performansıyla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride ringe çıkan Uğur Ali Göksel ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Elde edilen bu derecelerle birlikte Karatay Belediyespor Kulübü, şampiyonayı iki madalya ile tamamlayarak kick bokstaki başarılı performansını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda kazanılan iki madalya, Karatay Belediyespor Kulübü'nün kick boksta istikrarlı yükselişinin göstergesi oldu.

KILCA: GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda elde edilen derecelerin Karatay adına gurur verici olduğunu belirtti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, 'Karatay Belediyespor Kulübümüz, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde gümüş madalya kazanan Ahmet Hakan Göksel ile bronz madalyanın sahibi olan Uğur Ali Göksel'i gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın bu başarısında emeği geçen antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve ailelerini de kutluyorum.' dedi.

Gençlerin spora yönelmesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak spor yatırımlarını ve genç sporculara verdikleri desteği sürdüreceklerini belirterek, 'Gençlerimizin azim ve disiplinle çalışarak elde ettiği her başarı, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Karatay Belediyespor'un önümüzdeki süreçte de yeni şampiyonlar yetiştireceğine inanıyor, tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.