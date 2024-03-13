CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’nun vizyon projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttığı lansman toplantısı, Bayrampaşalılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 10 Mart Pazar günü Bayrampaşa Lionel Hotel’de gerçekleşen lansmanda, 750 kişilik salonda bini aşkın kişi sunumu takip etti.

ÜST DÜZEY KATILIM

Ulusal Kanal’ın başarılı yüzü Serkan Aksarı’nın sunumuyla gerçekleşen ve başından sonuna kadar coşkunun diri kaldığı lansmanda, CHP İstanbul İl Başkan Vekili Mehmet Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, muhtarlar ve muhtar adayları, siyasi parti temsilcileri, STK ve spor kulübü başkanları, yerel ve ulusal basından birçok önemli isim yer aldı.

‘BAŞARAMADILAR’

Hasan Mutlu, coşkulu kalabalığın samimi ilgisi nedeniyle kürsüye ancak dakikalar sonra ulaşabildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sunuma geçildi. Proje tanıtımına geçmeden önce dev ekrandan servis edilen Hasan Mutlu’nun tanıtım filmi, salondan büyük alkış aldı.

Teşekkür ederek sözlerine başlayan Mutlu, herkesin Ramazan’ını tebrik etti ve sunuma geçti. AK Parti’nin geçmiş seçimlerde verdiği ve gerçekleştiremediği vaatleri bir bir sıralayan Mutlu, “Her dönem aynı vaatleri veriyorlar ve yapamıyorlar” dedi.

‘İNSANA DOKUNAN PROJELER’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’dan günümüze kadar Bayrampaşa’da yaptıklarını kalem kalem anlatan Mutlu, daha sonra 1 saati aşkın süreyle kendi projelerini aktardı. Mutlu’nun ‘gerçekçi, ayağa yere basan ve insana dokunan projeler’ diye tarif ettiği projelerden öne çıkanlar ise şu şekilde:



MEYDANI OLMAYAN BAYRAMPAŞA’YA 4 MEYDAN

● İstanbul’un 39 ilçesi arasında meydanı olmayan tek ilçe Bayrampaşa’ya, arsa sıkıntısı nedenyile 4 ‘mahalle meydanı’ birden kazandırılacak; Merkez Meydanı, İsmetpaşa-Muratpaşa Meydanı, Kartaltepe-Yıldırım Meydanı, Altıntepsi Meydanı.

PRESTİJ CADDELERİ

● Abdi İpekçi ve Demirkapı Caddeleri modernize edilerek yaşayan bir meydan, mahalle ve kültür merkezi haline getirilecek. Ali Fuat Başgil, 50. Yıl, Akpınar, Esenler ve Bağlar Caddesi prestij caddeleri olarak düzenlenecek. Şehit Kamil Balkan Caddesi, peyzaj ve aydınlatma düzenlemeleriyle birlikte, eski lunapark alanında oluşturulacak meydanla birleştirilecek.

BAYRAMPAŞA-EYÜPSULTAN TRAMVAY HATTI

● Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı İBB tarafından finansmanı sağlandığı halde Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmamıştı. Nitekim, binbir güçlüklerle projenin imzaları lansmandan 1 gün sonra 11 Mart tarihinde atılarak hayata geçti. Projenin kendisinin ivedilikle hayata geçmesi sağlanacak



SAĞLIĞIN MERKEZİ BAYRAMPAŞA

● Yeni Devlet Hastanesi Projesi hayata geçirilecek. Kadın ve Çocuk Sağlığı Merkezi kurulacak. 7/24 Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti verilecek. Anne-Baba-Çocuk Sağlığı ve Eğitim Hizmeti verilecek. Evde Sağlık Hizmetleri ve Fizik Tedavi verilecek. Ambulans ve Hemşirelik Hizmetleri verilecek. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi kurulacak. Otizm ve Down sendromlular yaşam merkezi kurulacak. Okullarda gezici sağlık ekipleri kurulacak. Sağlık Ocaklarımızın tamamı fiziksel ve donanım olarak yeniden yapılandırılacak. Aile ve Ruh Sağlığı Danışmanlık Merkezi, vatandaşa hizmet verebilir hale getirecektir. Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarımız içerisinde engelsiz bir şekilde yararlanması sağlanacak. Engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Gündüz Bakım Evleri kurulacak.

DEPREM VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

● Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşla birlikte, vatandaş borçlandırılmadan, birlikte ve yerinde dönüşüm sağlanacak. Parsel bazlı çalışmalardan uzaklaşılarak, Belediyemizin garantörlüğünde ada bazlı dönüşüm sağlanacak. Bu dönüşümler için Kentsel Dönüşüm Belediye İştiraki Şirketi kurulacak. İmar sorunlarının çözülebilmesi için İBB üzerinden gerekli çalışmalar yapılacak. Profesyonel bir “Afet Koordinasyon Birimi” oluşturulacak. Deprem Toplanma Merkezleri , insani gereksinime hazır hale getirilecek. Riskli binalarda koordineli dönüşüm seferberliği başlatılacak. Hızlı tarama ve yıkım işleri gerçekleştirilecek.

OTOPARKA AKILLI ÇÖZÜMLER

● Mahallelerimizde uygun olan parkların altını otoparka dönüştürmek suretiyle otopark sorunumuzu çözmeye ve parklarımızı modernleşmeye çalışılacak. Yıldırım Mah. muhtarlık yanı zemin altı otopark yapılacak. Bütüncül bir otopark planlaması yapılacak. Mevcut otoparkların verimi artırılacak. Açık otoparkların mevcut kapasitesi yarı mekanik sistemlerle yüzde 100 artırılacak. Uygulanabilir yerlerde Rotary Otopark sistemi (hızlı kurulum, düşük maliyet) uygulamasına gidilecek.



PARKLAR VE YEŞİL ALAN

● Oluşturulacak meydanlarda yeni park ve yeşil alanlar tasarlanacak. Mahallelerimizde sokak aralarında bulunan küçük parkların peyzajı ve aydınlatması yeniden yapılacak. Bu parklarımızın tamamı, sürekli orada yaşayan vatandaşlarımız tarafından kullanılır hale getirilecektir. İlçemizdeki tüm parklar yaz kış hem vatandaşın dinlenmesine, hem çocukların eğlenmesine imkân verecek kalitede ve fonksiyonda yeniden dizayn edilecek. Otoyollardan gelen karbon emisyonlarının zararını en aza indirecek önlemler hayata geçirilecek.

GERÇEK SOSYAL BELEDİYECİLİK

● Gerçek sosyal Belediyecilik yapılacak. Aşevi, Düzenli kumanya desteği, İstihdam Ofisi, Meslek edindirme kurslarI, Kooperatifçilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi Adapark ve arkasında bulunan alanda Bayrampaşa Enginarı yeniden hayata geçecek, gerçek tohumlarla üretimi sağlanacak, ücretsiz sağlık taramaları, aşı kampanyaları gibi sağlık hizmetleri artırılacak, Evlilik, beyaz eşya, vb. hedef gruba yönelik yardım paketleri oluşturulacak, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz bedeli ödenecek, yoksul ailelere 3-4 yılda bir ücretsiz boya-badana-ev tadilatı hizmeti; Bayrampaşalı ihtiyaç sahibi ailelerin evleri 3 yılda bir ücretsiz boyanacak, her mahalleye 1 kreş açılacak.



SPORUN MERKEZ ÜSSÜ BAYRAMPAŞA:

BAYRAMPAŞASPOR BAYRAMPAŞALILARIN OLACAK

● Bayrampaşa, sporun merkezi haline getirilecek. Spor Lisesi kurulacak. Amatör Spor Kulüplerimize verilen nakit desteği 10 kat artırılacak. Tesisi olmayan Amatör Spor Kulüplerimize tesis tahsis edilecek. Sporcu Evi ve Sosyal Tesisi yapılacak. Sokak sporu desteklenecek. Sporcu Sağlığı Merkezi kurulacak. E-Spor Merkezi kurulacak. Sporcularımız ve kulüplerimiz başarıda ödüllendirilecek. Mega center yanında bulunan 3 halı sahanın işletmesi kulüpler birliğine tahsis edilecek. Amatör kulüplerimizin tesisleri elden geçirilerek kontratları en az 5 yıllık yapılacak. Kulüpler birliğimize yer tahsisi yapılacak. Statlarımız yeniden yapılandırılıp antrenman ve maç yapılabilir hale getirilecek. Yeni antrenman sahaları oluşturulacak. “Bayrampaşaspor" Bayrampaşalılara kazandırılacak.

ŞEFFAF YÖNETİM VE KATILIMCI ANLAYIŞ

● Meclis toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak. Şeffaf, adil bir yönetim kurulacak. Mahalle meclisleri kurulacak ve plan ve projeler doğrudan halka sorulacak. Kuracağımız Bayrampaşa Planlama Ajansı (BAPA) ile veriye ve bilime dayalı bir yönetim gerçekleştirilecek.

Proje lansmanı, meclis üyesi adaylarının tek tek sahneye çağırılarak takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile alkışlar arasında son buldu