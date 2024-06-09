Türk Telekom’un 5G teknolojisiyle; 30 farklı 5G kullanım senaryosu WIN EURASIA’da eş zamanlı olarak hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - 441 bin km fiber altyapısı ve yüzde 52’si fiberle bağlı LTE baz istasyonları ile Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olan Türk Telekom, sağlıktan finansa, eğitimden sanayiye birçok alanda öncü 5G çalışmalarına imza attı.

5G’ye geçiş sürecinde yerli unsurları geliştirmeyi odak noktasına alan Türk Telekom, imalat sektörünü, Endüstri 5.0 ve 5G teknolojileriyle tanıştırma konusunda öncü ve Türkiye’nin otomasyonda gelecek vizyonunu şekillendiren WIN EURASIA fuarına teknoloji çözüm ortağı olarak destek verdi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen fuar, yapay genel zekâ ile 5G teknolojisindeki gelişmeleri endüstri ile bir araya getirdi.

Teknoloji birikimi ile endüstriyel otomasyon ve 5G alanında birçok farklı sektörde öncü çalışmalara imza atan Türk Telekom, WIN EURASIA’nın internet ve 5G altyapısını sağladı.

Fuarda yer alan 5G Arena’nın içindeki demo fabrika ise Türk Telekom ile Nokia’nın teknoloji çözüm ortaklığı ile inşa edildi.

42 teknoloji geliştirici markayı bir araya getiren demo fabrikada; 30 farklı 5G kullanım senaryosu, Türk Telekom teknolojisiyle eş zamanlı bir şekilde hayata geçirildi.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak bugüne kadar “Endüstriyel Şebekeler ve 5G Dikey Sektör Uygulamaları” konularında sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa kadar farklı sektörlerde birçok önemli çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

"5G’ye geçiş sürecinde teknoloji birikimimizle yerli ekosistemin gelişmesi için öncü adımlar atmayı sürdürüyoruz" diyen Özden, "5G altyapımızı kullanarak endüstriyel otomasyon teknolojileri deneyim senaryolarının sergilendiği fuarda, bu teknolojinin pratikteki etkilerini tüm ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Türk Telekom olarak, ülkemizin teknolojisini ve potansiyelini en yüksek seviyeye taşımak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlıyız” diye konuştu