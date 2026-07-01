TBMM'de geçen hafta içerisinde kabul edilen 7587 nolu Bazı Kanunlara Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı Emniyet teşkilatından vergi düzenlemelerine, Merkez Bankası disiplin hükümlerinden yerel yönetimlere kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapıldı.

ANKARA (İGFA) - 24 Haziran 2026 tarihinde kabul edilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 7587 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile çeşitli alanlarda önemli düzenlemeler hayata geçti.

Kanunun öne çıkan maddeleri şöyle oldu:

Taksi ve toplu taşıma plakalarına vergi muafiyeti getirildi. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlara, mali cihaz kullanarak hasılatlarını belgelendirmeleri şartıyla hasılat esaslı kazanç tespit usulünden 3 yıla kadar yararlanma imkânı sağlandı.

İnternet haber siteleri resmî ilan ve reklam alabilme vasıflarına kavuştu. Haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterler Basın İlan Kurumu tarafından belirlenecek. Vasıf ve ödevlere uymayan internet haber sitelerine 1 günden 25 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek.

Emniyet Teşkilatı'nda rütbe oranları yeniden düzenlendi.

Sağlık sebepleriyle ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla mezun olan bazı personele Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda atama imkânı getirildi.

Merkez Bankası personeline yönelik disiplin cezaları detaylı biçimde yeniden düzenlendi; uyarma'dan işe son vermeye kadar kademeli cezalar ve görevden uzaklaştırma hükümleri belirlendi.

Yerel yönetimlerin taşınmaz satışlarında taksit imkânı genişletildi. Belediyeler ve il özel idareleri, satış bedelinin en az yüzde 25'ini peşin, kalanı en fazla 2 yılda 12 taksitle tahsil edebilecek.

Elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilirken, vergi incelemelerinde yanıltıcı belge düzenleme cezaları artırıldı.

Polis eğitim kurumlarına giriş şartlarında güncellemeler yapıldı, engelli ve yaşlı bakım merkezlerine orman arazisi tahsisi kolaylaştırıldı.

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