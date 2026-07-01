Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü belge transferi ve belge yenileme sürecini başarıyla tamamladı.

MERSİN (İGFA) - MESKİ; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli özel bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilen MESKİ, 23-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile tüm hizmet yerleşkelerinde gerçekleştirilen belge transferi ve belge yenileme Dış Tetkikini başarıyla tamamlayarak kurumda etkin şekilde uygulanan Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini güvence altına almış oldu.

MESKİ'DE ENTEGRE VE SİSTEMATİK YÖNETİM ANLAYIŞI GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarını uzun yıllardır kurumsal yapısının ayrılmaz bir parçası olarak sürdüren MESKİ; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ile müşteri memnuniyeti alanlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında MESKİ, hizmet süreçlerinde verimliliği artırmayı, kurumsal mükemmelliği güçlendirmeyi ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.