Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 01 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde ise rüzgârın 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.