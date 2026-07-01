Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı süren rezerv konutlarda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Bölgede yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yılsonu itibarıyla son konut bloklarının da tamamlanacağını vurgulayarak, 'Kentsel dönüşümde yeni döneme hazırlanıyoruz' dedi.

Yunusemre bölgesinde daha önce hak sahiplerine verilen sözlerin eksiksiz şekilde yerine getirildiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Yunusemre Mahallesi kentsel dönüşüm alanımız içerisindeyiz. İnşaatlarla birlikte artık bu bölgede yapacağımız konutların son bloklarının inşasındayız. Allah nasip ederse bu yılsonu itibarıyla bunların da tamamlanmasıyla birlikte, zaten daha öncesinde bu bölgedeki hak sahiplerine olan taahhütlerimizi yerine getirmiş ve burada daha önce mülkiyet sahibi olan, gecekonduda yaşayan vatandaşlarımızın tamamına evlerini teslim etmiştik. Ancak bu yeni yapılacak konutlar, rezerv konutlar olarak yine bu bölgedeki ihtiyaç duyulan dönüşüm alanları için kullanılmaya devam edilecek' ifadelerini kullandı.

Rezerv konutların, ilerleyen süreçte yol, park ve kamulaştırma çalışmaları kapsamında dönüşüm ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılacağını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Bu bölgede ve diğer bölgelerde yapılacak yeni alanlarla ilgili olarak hemşerilerimizin yoğun şekilde kentsel dönüşüm talepleri bulunuyor. Vatandaşlarımız, 'Kocasinan Belediyesi bu bölgeye gelsin, bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılasın, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gereken alanları yenilesin.' diyerek yoğun bir talep gösteriyor.'