İzmir Büyükşehir Belediyesi güvenli ve konforlu ulaşım için Karşıyaka Yeni Girne Caddesi’ne yaya üst geçidi inşa ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kentin ulaşım konforunu artırmak için başlattığı projeler arasında yer alan Karşıyaka Yeni Girne Yaya Üst Geçidi’nin yapım çalışmalarında sona yaklaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden üst geçidin, temel ve ayak montajının ardından Soğukkuyu Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi’ni bir araya getirecek yürüyüş platformunun montajına başlandı. Gece devam eden çalışmalarda Girne Bulvarı kontrollü bir şekilde trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, vinç eşliğinde platformların montajına başladı. Yenilikçi ve modern bir yapıyla inşa edilen üst geçidin, ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor. 50 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde olacak üst geçitte, 4 yürüyen merdiven ve 2 asansör bulunacak.

HEM YAYA GÜVENLİĞİNİ HEM TRAFİK KONFORUNU ARTIRACAK

Yeni Girne Üst Geçidi, Soğukkuyu Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi arasında bağlantı kurarak pazaryeri, hastane ve eğitim kurumları başta olmak üzere yaya ulaşımının yoğun olduğu bölgeye nefes aldıracak. Girne Bulvarı üzerindeki trafik akışını da rahatlatacak üst geçidin ayak temellerinden biri Yeni Girne Pazaryeri yanında diğeri ise Öğretmenler Parkı yanında yer alıyor. Üst geçit gölgeliği, yayaların dinlenerek çevreyi seyredebileceği oturma alanları ile bölgeye renk katacak. Üst geçit aynı zamanda Girne Bulvarı üzerinde Karşıyaka ve çevre yolu bağlantılarında yaya ulaşımı nedeniyle oluşan trafiği de rahatlatmış olacak.