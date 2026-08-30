İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 10. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali kapsamında düzenlediği 'Edebiyat İyileştirir' temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasında 186 eser değerlendirildi. Genç kalemlerin yarıştığı organizasyonda şiir, öykü ve deneme dallarında dereceye giren eserler belli oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, bu yıl 10. kez edebiyatseverlerle buluşacak.

'Edebiyat İyileştirir' temasıyla 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, gençlerin edebiyata ve okuma-yazmaya ilgisini artırmak, ulusal ve uluslararası yayınlara ilişkin bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak ve festival adına kalıcı eserler bırakmak amacıyla 'Edebiyat İyileştirir' temalı şiir, öykü ve deneme yarışması düzenlendi. Ulusal düzeyde, lise hazırlık ile 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilen yarışmada, jüri tarafından ödül yönetmeliğine uygun 186 eser değerlendirildi. Her kategoride birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL, mansiyon ödülüne ise 5 bin TL ve plaket verilecek. Yarışmada dereceye giren eserler, 10. İzmir Edebiyat Festivali Antolojisi'nde de yayımlanacak. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ödüllü eserler, gençlerin edebiyata ilgisini ve yaratıcı anlatım gücünü ortaya koydu.

ŞİİR YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK RUHUN KİTABI'NA GİTTİ

Şiir yarışmasının seçici kurulu Zeynep Uzunbay, Mavisel Yener, Yusuf Alper'den oluştu. 56 eser arasından yapılan değerlendirmede yarışmaya Muş'tan katılan Hatice Taşçi, Ruhun Kitabı şiiriyle ödüle layık görüldü. İkincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerine değer eser bulunamadı.

ÖYKÜ YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK İZMİR'DEN

Seçici kurul; Ferda İzbudak, Hüseyin Peker, Polat Özlüoğlu'ndan oluştu. 66 eser arasından birinciliğe İzmir'den Gökçe Uygun'nun İç Sesim Edebiyat eseri, ikinciliğe Ankara'dan Ezginaz Özyurt İlk Cümle eseri, üçüncülüğe ise Osmaniye'den Yağmur Özdoğan'ın Evin Yolunu Bilen Masal adlı eseri layık görüldü. Mansiyon ödülüne değer eser bulunamadı.

Seçici kurul; Altay Ömer Erdoğan, Hülya Soyşekerci ve Ünal Ersözlü'den oluştu. 56 eser arasından birinciliğe İstanbul'dan Güneş Batum'un Ben Birçok Kişiyim denemesi, ikinciliğe Kırklareli'den Yaren Nur Arslan'ın Bir Teğet Mesafesinde İyileşmek denemesi, üçüncülüğe ise İzmir'den Yusuf Furkan Adsoy'un Kaybolan Çocuklar Ülkesi denemesi layık görüldü. İstanbul'dan Bade Birgili'nin Edebiyatın Dayanma Gücü Üzerine adlı denemesi ise mansiyon ödülü ile ödüllendirildi.