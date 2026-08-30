Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, iklim krizinin nedenleri ve sonuçları arasındaki bağlantıları birlikte keşfetmek isteyenleri 'İklim Bulmacası' atölyelerinde buluşturuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iklim krizini yalnızca konuşmak yerine neden-sonuç ilişkileri üzerinden ele almayı amaçlayan atölyeler, 15 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olacak. Katılımcılar, iklim değişikliğinin farklı bileşenleri arasındaki bağlantıları ortak akıl ve iş birliğiyle keşfedecek.

42 KARTLA İKLİM BULMACASI

Bilimsel ve yaratıcı bir çalışma olarak tasarlanan atölyelerde, iklim değişikliğinin farklı bileşenlerini temsil eden 42 karttan oluşan özel bir set kullanılacak. Katılımcılar, kartlar arasındaki ilişkileri kurarak iklim krizinin nedenlerini ve sonuçlarını birlikte değerlendirecek. Çalışmayla, iklim sorunlarına farklı bir perspektiften bakılması ve çözüm yolları üzerine düşünülmesi hedefleniyor.

Atölyeler, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği alanlarında eğitimler gerçekleştiren, Türkiye İklim Bulmacası hakemi ve kolaylaştırıcı eğitmeni Hélène Olympe yürütücülüğünde yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çalışmalar yaklaşık 3 saat sürecek. Atölyeler; 12, 26 Eylül ve 3, 17, 24 Ekim tarihlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında ANSAN Galeri'de gerçekleştirilecek.

