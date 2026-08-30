30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Vali Davut Gül ve protokolün katıldığı kutlamalar, Valilikteki bayramlaşma programıyla devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da törenlerle ve geniş katılımla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Taksim'de 30 Ağustos coşkusu sabah saatlerinden itibaren hissedildi.

VALİLİKTE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde de bayramlaşma programı yapıldı. Programda Vali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, protokol mensupları ile kamu kurumlarının yönetici ve personelinin bayram tebriğini kabul etti.