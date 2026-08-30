Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı, yaz boyunca yüzlerce liseli genci doğa, spor, sanat ve farkındalık eğitimleriyle buluşturdu. 7 dönem süren kamp dönemi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş'ın katıldığı kapanış programı ve sertifika töreniyle sona erdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 1200 metre rakımdaki eşsiz doğal atmosferiyle dikkat çeken Cankurtaran Mesireliği'nde düzenlenen Yaz Gençlik Kampı, kapanış programıyla 2026 yaz sezonunu tamamladı.

Modern şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve yaz tatillerini verimli değerlendirmek isteyen liseli gençler için düzenlenen kampta; doğa yürüyüşlerinden sabah egzersizlerine, spor etkinliklerinden takım çalışmalarına kadar pek çok hareketli aktivite yer aldı.

Sanat atölyeleri, açık hava sineması gösterimleri ve kamp ateşi etrafındaki sohbetlerle sosyalleşen öğrenciler, unutulmaz anılarla dolu bir yaz dönemi geçirdi.



KARİYER PLANLAMASINDAN ÇEVRE BİLİNCİNE KAPSAMLI EĞİTİMLER



Yalnızca eğlence ve sportif faaliyetlerle sınırlı kalmayan kampta, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyen hayati konularda farkındalık eğitimleri verildi. Ünlü eğitimci ve kariyer danışmanı Gri Koç'un (Gökhan Müftüoğlu) da konuk olduğu kampta liseliler; kariyer planlaması, doğru meslek seçimi, hedef belirleme ve sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri üzerine ilham verici söyleşilere katıldı.

İnteraktif geçen oturumlarda gençler, akıllarındaki soruları doğrudan yöneltme imkanı buldu. Bunun yanı sıra programda; afet farkındalığı, su tasarrufu ve su bilinci, teknoloji bağımlılığı, iklim değişikliği ve sıfır atık başlıklarında uzman eğitmenler eşliğinde bilgilendirici atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede katılımcılar, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci konusunda güçlü bir farkındalık kazandı.



GENEL SEKRETER BÜLENT BOZBAŞ'TAN GENÇLERE TEŞEKKÜR



Yaz dönemi boyunca 7 ayrı dönemde yüzlerce genci ağırlayan yaz kampının kapanış programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Burada gençlerle bir süre sohbet eden Bozbaş, 'Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimini önceleyen, onları doğayla buluşturan, eğitim yolculuklarında yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu yıl Cankurtaran Kampı'nda bir araya gelen tüm gençlerimizi azimleri, enerjileri ve katılımları için kutluyorum' diyerek gençlere başarılı bir eğitim dönemi diledi.



KAPANIŞ PROGRAMINDA SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI



Programda, Genel Sekreter Bozbaş tarafından gençlere katılım belgeleri takdim edilirken; kampta düzenlenen atölyelerde gençlere eşlik eden eğitmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi. 2026 yılı Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı sezonu, çekilen hatıra fotoğrafları ile sezona veda etti.