Ayvalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde kırmızı beyaza büründü. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, cadde, meydan ve balkonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyerek zafer coşkusuna ortak oldu.

BALIKESİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ekipler, Ayvalık'ın cadde, bulvar ve meydanlarını ay yıldızlı bayrak ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasıyla donattı.

Ayvalık'ın dört bir yanı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde kırmızı beyaza bürünürken; Ayvalıklılar da balkon ve camlarını bayraklarla süsleyerek bu büyük zaferin coşkusunu paylaştı.

