Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yahya Kaptan Köprüsü'nün Kandıra ve Gölcük istikametlerinde üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece saatlerinde çalışma yapan ekipler, her iki yönde toplam 4 bin 470 metrekarelik alanda asfaltı kazıyarak yenileme gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 611 ton aşınma asfaltı serildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, İzmit'in önemli ulaşım noktalarından Yahya Kaptan Köprüsü'nde kapsamlı bir üstyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Trafik yoğunluğunun en düşük olduğu 23.30 ile 06.00 saatleri arasında yürütülen çalışmalarla ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

KANDIRA YÖNÜNE 325 TON ASFALT

Çalışmaların ilk etabı, köprünün Kandıra istikametinde gerçekleştirildi. Ekipler, 2 bin 280 metrekarelik alandaki mevcut asfaltı trimer araçlarıyla 6 santimetre derinliğinde kazıdı. Kazı işleminin ardından hazırlanan zemine 325 ton aşınma asfaltı serildi. Silindirlerle gerçekleştirilen sıkıştırma işlemiyle yol yüzeyi daha düzgün ve dayanıklı hale getirildi.

GÖLCÜK İSTİKAMETİ DE YENİLENDİ

Çalışmalar, köprünün Gölcük istikametinde devam etti. Bu yönde 2 bin 190 metrekarelik alanın asfaltı yine 6 santimetre derinliğinde kazındı. Zemin hazırlığının tamamlanmasının ardından alana 286 ton aşınma asfaltı serilerek sıkıştırma çalışması gerçekleştirildi.

31 KİŞİLİK EKİPTEN YOĞUN MESAİ

Yahya Kaptan Köprüsü'ndeki üstyapı çalışmaları 31 kişilik uzman ekip tarafından yürütülüyor. Çalışmalarda 2 trimer asfalt kazı aracı, 2 finisher asfalt serim aracı, 2 asfalt silindiri, 5 kamyon, 5 tır ve 2 kanal kazıyıcı yükleyici kullanılıyor. Formen, ekip başları, operatörler, araç sürücüleri ve saha personeli koordineli şekilde çalışarak asfalt kazı ve serim işlemlerini sabah saatlerine kadar tamamlıyor.

İKİ YÖNDE 611 TON ASFALT SERİLDİ

İlk etap çalışmaları kapsamında köprünün her iki yönünde toplam 4 bin 470 metrekarelik alan yenilendi. Çalışmalarda 611 ton aşınma asfaltı kullanılarak köprüde ulaşım konforu artırıldı. Büyükşehir ekipleri, köprünün Kandıra ve Gölcük istikametlerinde ihtiyaç duyulan bölümlerde asfalt kazı ve serim çalışmalarına devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında Yahya Kaptan Köprüsü'nde trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmış olacak.