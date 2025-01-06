Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında attığı adımlarla ulaşımda 1 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirdi ve önemli adımlarla son yılı “ulaşım yılı” yaptı.SAKARYA (İGFA) - 2024’te13 milyona yakın yolcuyu güvenle gitmek istedikleri noktalara ulaştıran Büyükşehir, öğrencilere yönelik ücretsiz ve indirimli fiyat tarifesi uygulamasıyla vatandaşın ekonomisine katkı sundu.

ADARAY ve yeni otobüsler

Ayrıca kısa süre önceyeninden hizmete başlayan ADARAYda Arifiye bölgesine olan ulaşımı rahatlattı, konforlu yolculuk imkânı sunarak büyük memnuniyet kazandı.

Büyükşehir aynı yıl içinde filosuna dahil ettiğiyeni nesil, son teknoloji, çevre dostu 23 yeni otobüsle ulaşımda toplu taşıma kullanımını günlük 50 bin yolcunun üstüne çıkardı.

Güvenle yolculuk

Vatandaşlara konforlu, ekonomik ve hızlı ulaşım imkânı sunan Büyükşehir, 2024’te 37 farklı güzergâhta 12 milyon 729 bin yolcu taşıdı.

İlk ve orta ücretsiz, lise-üniversite indirimli

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli seyahat uygulamasından 2024’te 8 binden fazla ilk ve ortaokul öğrencisi, 37 binden fazla lise ve üniversite öğrencisi yararlandı.

Kart54 sayısı 70 binin üzerinde

2024 yılında toplu taşıma kullanımın yüzde 25 oranında arttığı Sakarya’da, ulaşımda hızlı, kolay ve güvenilir ödeme seçeneği olan Kart54’ün kullanıcı sayısı da arttı. 2024 yılında 70 bin 816 yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 65 bin 550 kez gerçekleştirilirken ulaşımda kredi kartıyla ödeme sistemi ise 2 milyon kişi tarafından tercih edildi.