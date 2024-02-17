Mars ve Satürn 0 derece kova’ da kavuştuğunda tüm hızıyla yayılan salgın hastalıklar kendini gösteriyor olacak. Geçmiş tarihte yaşadığımız Covid-19 gibi

MARS KOVA BURCUNDA VE PLÜTONLA KAVUŞUMU

YENİ BİR PANDEMİ KAPIDA MI?

BİRTARAFTAN OLASI DEPREMLER İÇİNDE VURGU YAPTI!!

14 Şubat’ta Mars Plüton Kova Burcunda 0 derecede tam kavuşuma geçti. İki gezegenin kavuşumu Akıllara ilk gelen toplumsal beklenmedik şiddetli olaylar, hak ve özgürlük için protestolar, depremler ve salgın hastalıklar gibi birçok olaylar sahne alabilir.

Mars ve Satürn 0 derece kova’ da kavuştuğunda tüm hızıyla yayılan salgın hastalıklar kendini gösteriyor olacak. Geçmiş tarihte yaşadığımız Covid-19 gibi

17 Aralık 2020 tarihinde Satürn Kova Burcuna geçişi ile 21 Aralık 2020’de 0 derecede tam kavuştuğunda, yeni bir başlangıç süreci başlamıştı ve hastalık dahada büyümüştü.

İçinde bulunduğumuz süreçte tam bu yönde ilerlerken önemli oranda dikkatli olmamız gerekecek günlere doğru gidiyoruz.

Yukarıda vurguladığım tarihler Türkiye haritasının 8. Evinde gerçekleşmesi ayrı bir manidarlık bilgisini bizlere gösteriyor.

​Mars-Plüton 0 derece Kova Burcunda ’ki kavuşumu karşıtlıkları ve 90 derecelik açıları sadece salgın hastalıklar değil sert ve şiddetli toplumsal olaylarında yaşanabileceği söz konusu olabilir Mars şiddeti aksiyonu barındırırken Plüton yeraltı gibi durumların ortaya çıkabileceğini anlatıyor kavuşumun başladığı 13 Şubat 2024 ‘te saat 14.30’ da meydana gelen Erzincan’ının İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması gibi üzücü bir olay yaşandı. Bu kavuşum derinlerde yatan enerjiyi harekete geçirir yıkıcı potansiyele çevirmesi mümkün olduğundanilk akla gelen Deprem, önümüzdeki hafta Depremler içinde önemli bir zaman dilimi.

17 Şubat Cumartesi günü Venüs Kova Burcunun ilk derecesinde Plüton ile kavuşumunda ilişkilerde dikkatli olunması gerekiyor sert ve şiddetli olan bu enerji ile tacizler, sadistlik, kandırılma tuzağa düşürülme gibi yine toplumsal olaylar hafta sonu itibariyle devreye girebilir önümüzdeki haftanın vurgusu biraz daha sert yıkıcı olabilir ilişkilerde dikkatli olunmakta fayda var.

Ayrıca Venüs-Mars-Plüton un kovada olması cinsellik konularının ön planda olacağı kova özgürleşme temasını verdiğinden Eşcinsellerin özgürleşme arayışı için söylemleri başlarken 08 Mart’ta Venüs-Mars Plüton üçlüsünün Kova burcunda seyri devam ederken Ay’ında Kovada ilerlemesi bu yönlü eylemler, protestoların gerçekleşeceği bir zaman dilimi.

Açılara göre önümüzdeki 19 Şubat haftası Merkür-Uranüs karesi ile daha hareketli geçecek gibi görünüyor. Sıra dışı fikirlerin ortaya çıkması muhtemel olacağından Sıra dışı konuşmalar duyabiliriz bizde konuşabilir çok şaşıracağımız olaylarla karşılaşabiliriz.

Mars Plüton birbirine açı yaptığı durumlarda temel motivasyonlarınızı belirleyip sağlıklı yönlendiremezseniz yıkıcı bir hal alır bunu aşmak için;

- NEYİ BAŞARMAYA ÇALIŞTIĞINIZIN FARKINDA OLUN

Başka birinin kontrolünde olduğunuzu hissediyorsanız devreye girmek yerine kenara çekilin Plüton etkisindeki güç savaşları risk taşır kaybettiğinizde büyük kaybedersiniz.

Bu kavuşumun olumlu kullanımı devrim niteliğinde yeni başlangıçlar yapmak, tamamen özgün hareket etmek ya da fiziksel değişim için Karar vermek veya saplantı halinde olmak gibi hisler de verebilir.

Doğum haritalarınız, bu kavuşum size fayda sağlayacak bir şekilde kanalize etmenizde yardımcı sağlayacak.

​​​​​​​​​Astrolojiyle Kalın