Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Lansman yapacağım diye her zamanki gibi bütün ,televizyoncu, gazeteci,Yazar olan olmayan mis gibi yine yine yeniden.Gaziantep'e gelmişlerdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Lansman yaptı..
Gaziantep Büyükşehir Belediye  Başkanı  Fatma Şahin Lansman yapacağım  diye her zamanki gibi bütün ,televizyoncu, gazeteci,Yazar olan olmayan mis gibi  yine yine yeniden.Gaziantep'e gelmişlerdi.
Neden gelmesinler ?
Uçak bileti, yeme içme,gezme turistik gezi ,otel bedava ,baklava ,fıstık ,hediyeler daha ne olsun.
En İyi şekilde ağırlanan gazeteciler. Antep'e  sık sık Başkan Fatma Şahin  hanımın  davetlisi olarak gelirler.
isteyen iki satır yazı yazar, haber  yapar.istemeyen onu da yazmadan bedava  gezisini yaparak gidiyor.
Geçirdiği iki gün veya bir haftalık gezinin harikasını  mutluluğunu yaşıyor. .
Bu konuda tanıtım ve misafirperverlik konusunda istisna biridir ..
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin.
Kendini ve Gaziantep adına tanıtımında  çok iyidir..
Fatma Şahin Başkanı bir hanım olarak her zaman takdir etmişimdir..
Milletvekilliği seçiminde  sırasında istifa eden bir adayin gitmesi ile şans yüzüne gülmüş milletvekilli seçilmişti. .
Milletvekilliğinden, Aile Bakanı olması gurur verici ve takdire şayandır. .
Kadınlara sahiplenmiş, kadın haklarını korumuştur. .
Bu konuda çalışmaları. kadinlara öncülük  etmiştir.
Bakanlıktan ,Gaziantep Büyükşehir  Belediyesine aday olmuş ve Gaziantep bir hanım adaya kucak açıp, açık farkla kazanmıştır. .
Gaziantep'e bir hanım elinin değmesi güzel olmuştur elbet..
Fatma Şahin hanımın  en büyük  şansı   kendinden önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı  Dr.Asim Güzelbey'in tarihi dokusu olan yıkılmış yok olmaya yüz tutmuş tarihi binalara vakıflar yoluyla harikalar yaratmıştır.
Gastronomi kenti olarak bilinen Gaziantep'i , yeme içme kentinden kurtarıp  medeniyetler şehri Gaziantep olarak turizme açmıştır.
Gaziantep, Kültür kenti medeniyetlerin şehri olmuş bu konudaki yerini almıştır.
Dr Asım Güzelbey'in yoğun özverili çalışmalarıyla , Gaziantep medeniyetler şehri olarak yerini almıştır.
Bu sayede yurt içi ve yurt dışından turist akını olmuş turizimdeki yerini alarak dikkat çeken  bir sehir olmuştur  Gaziantep.
Kültürü, tarihi ,medeniyeti, sanayisi ve gastronomisi ile Türkiye ve dünya ülkelerinde ismi daha çok duyulmaya başladı. .
Gaziantep'e açılan hayvanat bahçesi ile dünyanın sayılı  hayvanat bahçesi konusunda da şehrin dünyada ismi duyuldu.
Gaziantep farklı dokusu ve güzellikleriyle reklamı kendiliğinden ve basında çıkan haberleriyle hak ettigi yeri aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu görevi , eski Belediye Başkanı  Asım Guzelbey'denvalarak yola devam etti.
Gaziantep tramvay ile şehir trafiği rahatladı.
Gastronomi ile tanıtılan,Gaziantep Zeugma arkeolojik müzesi ve tanıtımında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in döneminde başlatılarak, Gaziantep kalesi ve tüm tarihi dokuları ile gözde şehirler arasına girdi.
Fatma Şahin hanım çalışıyor. .
Takdir ediyoruz..Gastronomisi ile değil sadece, Gaziantep  bir bütün olarak özel bir şehirdir.
Ama şimdiki durumu vahim..Neden mi?
Gaziantep yeşil şehir diyor.
Başkan Şahin," Gelin görün ki ağaçlar kesildi, köy kalmadı.
Beton yığını evden başka bir görünüm  yok.Nefes alacak yerler bitti..Her yer konut veya lüks villalar yapılıyor. .
Yeşil sehir adına bir şehir kalmadı".
Piknik alanları azda olsa var..
Ben yeşili göremiyorum..
Şehir kirli merkezi dahil kırsal semtleri saymıyorum.
En önemlisi temiz şehir değil.
Çöp  bidonlari dolup taşıyor.Mikrop yuvası. Sokaklar kirli.
Gaziantep'in eski günlerinden şehir havasından eser yok.
Suriyeliler büyük  sorun şehirde. .
En kötüsü de şehri ele geçirdiler.
Suriyeliler her konuda büyüdü ve şehir ellerine geçti.  
Bütün  imkanlar Suriyelilerde. .
Azınlık Gaziantep'liler oldu maalesef.
Gastronomi şehri Gaziantep'te, Gaziantep'liler ve Gaziantep halkı o güzel yemeklerden , kebaplardan, en önemlisi baklavadan. yiyemiyorlar.
Halkın pahalıliktan yiyemedigi bu harikaları yeme içmeleri," Dünyaya tanıtımı yapılıp, patent alınıyormuş."
Bir Büyüksehir Belediye Başkanı olarak halkına yediremiyorsan bu güzel  nimetlerden,"Halkın, faydalanamıyorsa kendi şehrinde bu nimetlerden ,mutlu değilse halkı düşünmek  lazım ?
Bir baklavanın en ucuz yerden küçük bir dilimi tane olarak 60 tlden. başlıyorsa  halk ne yapsın?. .
Nasıl yesin..Altın değerindeki bu baklavayı.
Baklava ,fıstık  yeme içme,kebap, lahmacunun yanına yaklaşamayan halka ne diyorsunuz?
Vicdan meselesi tabbi..
Gelelim Gaziantep Büyükşehir  Belediye Başkanı  Fatma Şahin Hanım, Lansmanı  yapamadı.
Erzincan, ilindeki İliçteki işçiler için ..
Bu arada Deprem için gelen Prof.Dr Naci
Görür hoca ile üniversitede deprem  üzerine bir konferansa  eşlik etti..
Lansmana gelen gazetecilerin bir kısmı sıkılmıştı iş yoğunluklarını bahane ederek ertelenen Lansmanı beklemeden kaldıkları günleri  ve gezilerin mutluluğu ile geri döndüler.
Lansman. günü en nihayet ayın 16'sı Cuma günü bir kaç gün  ertelemeli gerçekleşti.
Ben gitmedim..
Lansmanda  Fatma Şahin , hanım çok güzel reklamını yaparak tanıtımını yapmış
Ama konular bana geldiği için değerlendirdim. .
Her zamanki gibi sorunsuz harika şehir gibi görünen Gaziantep'i  harikalar diyarı olarak tanıtmış.
Gazeteciler sürekli geldikleri için  her şey bedava bu halde normal  soruları veya anormal soruları, şaka  gibi soru sorma  güzelliğini soramamışlar.
Tekerleme gibi oldu.
Gazeteciler dürüstçe şehirle ilgili,sorunları ile ilgili kimse soru  soramamışlar tabbi.
Soru sormak yürek ister..
İstanbul'dan,,Ankara'dan ve diğer illerden. gelen gazeteci ordusu çok övücü konuşmalar yapmaya başladılar.
Biraz saha gezisi yaparak gözlem yapmak gerekir dedim.
Sonra saha gezileri ve gerçekler ,halkla içiçe  kısa zamanda ne kadar büyük  sorunlar olduğunu gördüler. .
Sorunları sıkıntıları haber yapamazlar . Neden mi?
Herşeyin bir bedeli vardır.
Eski gazetecilik ve  gazeteciler maalesef yok.
Gazetecilik mesleği bitmiş.
Gazetecilik adi altında PR ordusu ve çalışanları var .
Ama gerçek şu ki Gaziantep Büyükşehir  Belediye Başkanı bu işi çok iyi biliyor ve çok  güzel yapıyor.
Yürekten kutluyorum
Mahalli seçimleri kim kazanacak derseniz..
Yine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kazanacak.
Şimdiden kutluyorum..