Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Lansman yapacağım diye her zamanki gibi bütün ,televizyoncu, gazeteci,Yazar olan olmayan mis gibi yine yine yeniden.Gaziantep'e gelmişlerdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Lansman yaptı..

Neden gelmesinler ?

Uçak bileti, yeme içme,gezme turistik gezi ,otel bedava ,baklava ,fıstık ,hediyeler daha ne olsun.

En İyi şekilde ağırlanan gazeteciler. Antep'e sık sık Başkan Fatma Şahin hanımın davetlisi olarak gelirler.

isteyen iki satır yazı yazar, haber yapar.istemeyen onu da yazmadan bedava gezisini yaparak gidiyor.

Geçirdiği iki gün veya bir haftalık gezinin harikasını mutluluğunu yaşıyor. .

Bu konuda tanıtım ve misafirperverlik konusunda istisna biridir ..

Kendini ve Gaziantep adına tanıtımında çok iyidir..

Fatma Şahin Başkanı bir hanım olarak her zaman takdir etmişimdir..

Milletvekilliği seçiminde sırasında istifa eden bir adayin gitmesi ile şans yüzüne gülmüş milletvekilli seçilmişti. .

Milletvekilliğinden, Aile Bakanı olması gurur verici ve takdire şayandır. .

Kadınlara sahiplenmiş, kadın haklarını korumuştur. .

Bu konuda çalışmaları. kadinlara öncülük etmiştir.

Bakanlıktan ,Gaziantep Büyükşehir Belediyesine aday olmuş ve Gaziantep bir hanım adaya kucak açıp, açık farkla kazanmıştır. .

Gaziantep'e bir hanım elinin değmesi güzel olmuştur elbet..

Fatma Şahin hanımın en büyük şansı kendinden önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Asim Güzelbey'in tarihi dokusu olan yıkılmış yok olmaya yüz tutmuş tarihi binalara vakıflar yoluyla harikalar yaratmıştır.

Gastronomi kenti olarak bilinen Gaziantep'i , yeme içme kentinden kurtarıp medeniyetler şehri Gaziantep olarak turizme açmıştır.

Gaziantep, Kültür kenti medeniyetlerin şehri olmuş bu konudaki yerini almıştır.

Dr Asım Güzelbey'in yoğun özverili çalışmalarıyla , Gaziantep medeniyetler şehri olarak yerini almıştır.

Bu sayede yurt içi ve yurt dışından turist akını olmuş turizimdeki yerini alarak dikkat çeken bir sehir olmuştur Gaziantep.

Kültürü, tarihi ,medeniyeti, sanayisi ve gastronomisi ile Türkiye ve dünya ülkelerinde ismi daha çok duyulmaya başladı. .

Gaziantep'e açılan hayvanat bahçesi ile dünyanın sayılı hayvanat bahçesi konusunda da şehrin dünyada ismi duyuldu.

Gaziantep farklı dokusu ve güzellikleriyle reklamı kendiliğinden ve basında çıkan haberleriyle hak ettigi yeri aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu görevi , eski Belediye Başkanı Asım Guzelbey'denvalarak yola devam etti.

Gaziantep tramvay ile şehir trafiği rahatladı.

Gastronomi ile tanıtılan,Gaziantep Zeugma arkeolojik müzesi ve tanıtımında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in döneminde başlatılarak, Gaziantep kalesi ve tüm tarihi dokuları ile gözde şehirler arasına girdi.

Fatma Şahin hanım çalışıyor. .

Takdir ediyoruz..Gastronomisi ile değil sadece, Gaziantep bir bütün olarak özel bir şehirdir.

Ama şimdiki durumu vahim..Neden mi?

Gaziantep yeşil şehir diyor.

Başkan Şahin," Gelin görün ki ağaçlar kesildi, köy kalmadı.

Beton yığını evden başka bir görünüm yok.Nefes alacak yerler bitti..Her yer konut veya lüks villalar yapılıyor. .

Yeşil sehir adına bir şehir kalmadı".

Piknik alanları azda olsa var..

Ben yeşili göremiyorum..

Şehir kirli merkezi dahil kırsal semtleri saymıyorum.

En önemlisi temiz şehir değil.

Çöp bidonlari dolup taşıyor.Mikrop yuvası. Sokaklar kirli.

Gaziantep'in eski günlerinden şehir havasından eser yok.

Suriyeliler büyük sorun şehirde. .

En kötüsü de şehri ele geçirdiler.

Suriyeliler her konuda büyüdü ve şehir ellerine geçti.

Bütün imkanlar Suriyelilerde. .

Azınlık Gaziantep'liler oldu maalesef.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, Gaziantep'liler ve Gaziantep halkı o güzel yemeklerden , kebaplardan, en önemlisi baklavadan. yiyemiyorlar.

Halkın pahalıliktan yiyemedigi bu harikaları yeme içmeleri," Dünyaya tanıtımı yapılıp, patent alınıyormuş."

Bir Büyüksehir Belediye Başkanı olarak halkına yediremiyorsan bu güzel nimetlerden,"Halkın, faydalanamıyorsa kendi şehrinde bu nimetlerden ,mutlu değilse halkı düşünmek lazım ?

Bir baklavanın en ucuz yerden küçük bir dilimi tane olarak 60 tlden. başlıyorsa halk ne yapsın?. .

Nasıl yesin..Altın değerindeki bu baklavayı.

Baklava ,fıstık yeme içme,kebap, lahmacunun yanına yaklaşamayan halka ne diyorsunuz?

Vicdan meselesi tabbi..

Gelelim Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanım, Lansmanı yapamadı.

Erzincan, ilindeki İliçteki işçiler için ..

Bu arada Deprem için gelen Prof.Dr Naci

Görür hoca ile üniversitede deprem üzerine bir konferansa eşlik etti..

Lansmana gelen gazetecilerin bir kısmı sıkılmıştı iş yoğunluklarını bahane ederek ertelenen Lansmanı beklemeden kaldıkları günleri ve gezilerin mutluluğu ile geri döndüler.

Lansman. günü en nihayet ayın 16'sı Cuma günü bir kaç gün ertelemeli gerçekleşti.

Ben gitmedim..

Lansmanda Fatma Şahin , hanım çok güzel reklamını yaparak tanıtımını yapmış

Ama konular bana geldiği için değerlendirdim. .

Her zamanki gibi sorunsuz harika şehir gibi görünen Gaziantep'i harikalar diyarı olarak tanıtmış.

Gazeteciler sürekli geldikleri için her şey bedava bu halde normal soruları veya anormal soruları, şaka gibi soru sorma güzelliğini soramamışlar.

Tekerleme gibi oldu.

Gazeteciler dürüstçe şehirle ilgili,sorunları ile ilgili kimse soru soramamışlar tabbi.

Soru sormak yürek ister..

İstanbul'dan,,Ankara'dan ve diğer illerden. gelen gazeteci ordusu çok övücü konuşmalar yapmaya başladılar.

Biraz saha gezisi yaparak gözlem yapmak gerekir dedim.

Sonra saha gezileri ve gerçekler ,halkla içiçe kısa zamanda ne kadar büyük sorunlar olduğunu gördüler. .

Sorunları sıkıntıları haber yapamazlar . Neden mi?

Herşeyin bir bedeli vardır.

Eski gazetecilik ve gazeteciler maalesef yok.

Gazetecilik mesleği bitmiş.

Gazetecilik adi altında PR ordusu ve çalışanları var .

Ama gerçek şu ki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı bu işi çok iyi biliyor ve çok güzel yapıyor.

Yürekten kutluyorum

Mahalli seçimleri kim kazanacak derseniz..

Yine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kazanacak.

Şimdiden kutluyorum..