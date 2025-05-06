Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, infaz düzenlemesi iddialarına ilişkin, cezaevlerindeki kapasite sorununa odaklanan “doldur-boşalt” politikalarının kronik bir sorun yarattığını belirtti ve adil düzenlemeler talep etti.ANKARA (İGFA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, infaz düzenlemesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda sık sık yapılan infaz düzenlemelerinin kronik bir sorunu gösterdiğini belirten Yeneroğlu, hükümetin hukuku güçlendirmek yerine cezaevlerindeki kapasite aşımına odaklandığını ve “doldur-boşalt döngüsüyle” neredeyse her yıl cezaevlerini boşaltmaya çalıştığını savundu.

Milletvekili Yeneroğlu, 2004’te 58 bin olan cezaevi nüfusunun bugün 400 bini aştığını, 2010’dan bu yana ülke nüfusu yüzde 20 artarken cezaevi nüfusunun yüzde 350 yükseldiğini vurguladı. Cezaevi nüfusundaki dramatik artışın yapısal sorunlara işaret ettiğini belirtti.

“ADİL VE İNSANİ DÜZENLEMELER ŞART”

Milletvekili Yeneroğlu, infaz düzenlemesi için şu önerilerde bulundu:

Anne ve babanın aynı anda tutuklu olması durumunda, çocuğun zarar görmemesi için ebeveynlerden birinin tahliyesi sağlanmalı.

Hasta mahpusların “cezaevinde kalamaz” raporları üzerine derhal tahliye edilmeli.

Cezaevi gözlem kurullarının keyfi kararlarını önlemek için raporlar somut kriterlerle hazırlanmalı.

Siyasi suçlulara çifte standart uygulanmamalı, infaz oranları gözden geçirilmeli ve Kovid-19 izin düzenlemesi bu grubu da kapsamalı.