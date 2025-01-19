Muğla Bodrum'da heyecan verici yelken mücadelelerine sahne olacak Tenzor International Cup J/70 Kış Serisi 2. Ayak yarışları heyecanlı anlara sahne oluyor.MUĞLA (İGFA) - Tenzor Yelken Kulübü Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Tenzor International Cup - J/70 Açık Kış Serisi 2024-2025'in 2. Ayağı, 4 gün sürecek heyecan dolu yarışlara sahne oluyor.

Tenzor Yelken Kulübü Türkiye CEO'su Burak Zengin, "Başlangıçtan bitişe kadar büyük yelken mücadelelerinin tadını çıkarmak için can atıyoruz ve tüm katılımcıların unutulmaz duygular yaşamasını diliyoruz" dedi.

Ocak ayında yarışacak takımlar arasında ilk ayak galibi Igor Rytov'un ekibi de yer alıyor. Rytov, zirveyi hedefleyerek tekrar yarışacak ve diğer güçlü rakiplerle mücadele ediyor.

Geçen yıl Seri'de ikinci olarak bitirerek zafere ulaşamayan "Bogatyrs" takımı, bu yıl rövanş için iddialı. Takım, yoğun antrenmanlarla bu yarışlara hazırlandı ve iddiasını ortaya koymaya hazır.

Başlıca rakipleri olan Andrey Pushkin'in kaptanlığını yaptığı Tenzor Takımı ise mevcut Şampiyonluk unvanlarını korumak için mücadele edecek. Tenzor Takımı, tecrübeli kadrosu ve güçlü stratejisiyle yarışlarda öne çıkmayı hedefledi. Dolce Vita, Gaswar, Atoll Yelken Takımı, Orient Express dahil olmak üzere daha birçok takımın hedefi podyuma çıkmak olukren, bu takımlar, Tenzor International Cup'ta başarı elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Rüzgar hızlarının 6 ila 11 knot arasında değiştiği yarışlarda, rüzgar üstü işareti her yarışta değiştirilmek zorunda kalındı. Zorlu koşullara rağmen, Andrey Pushkin'in kaptanlığını yaptığı Tenzor Takımı, üç yarıştan ikisini kazanarak güne damga vurdu.