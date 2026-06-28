İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvandocuları, Kazakistan Açık Taekwondo Turnuvası'nda altın ve bronz madalya kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvandocuları, Kazakistan'daki başarı serisini sürdürdü.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren Uluslararası Kazakistan Açık Taekwondo Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

54 kilo kategorisinde tatamiye çıkan İzmirli sporcu Kaan Yelaldı, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olurken, 46 kiloda mücadele eden Zehra Gürbüz ise bronz madalya kazandı.

Sporcular Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların ardından bir kez daha kürsüye çıkarak uluslararası arenadaki istikrarlı performanslarını sürdürdü.

Kaan Yelaldı Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş, Zehra Gürbüz ise bronz madalya kazanmıştı.