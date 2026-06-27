Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yirmi yıla yakın geçmişi olan ve Melikgazi Belediyesi'nin dört yıldır destek verdiği Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün ligde yoluna devam edebilmesi için şehrin sanayicilerini, kurum ve kuruluşlarını sponsor olmaya davet etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bütçesi dört yıl boyunca Melikgazi Belediyesi tarafından karşılanan Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı'nın; artan sporcu sözleşmeleri ve yaşanan maliyet artışları nedeniyle başarısının kalıcı olarak riske gireceğini bildirdi.

Avrupa kupalarında üç kez final oynayarak adını tarihe yazdıran, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan takımın başarılarının devam edebilmesi adına sponsor çağrısında bulunan Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda faaliyet yürütüyor, projeler hayata geçiriyoruz. Bunların yanında da Kayseri'nin belli değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu anda Melikgazi Belediyesi olarak dört yıldır destek verdiğimiz ama yirmi yıllık geçmişe sahip olan Kadın Basketbol Takımımızdır. Kadın Basketbol Takımımız, dört yıldır verdiğimiz destek sayesinde Süper Lig'de şu anda yoluna devam etmekte. Geçtiğimiz yıl ligi sekizinci olarak tamamladık.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türkiye'nin köklü takımlarıyla mücadele eden ve Ankara'nın doğusunda yer alan tek kadın spor takımıyız. Yirmi yıl içerisinde üç defa EuroCup'ta final oynamış, defalarca çeyrek finale yükselmiş, başarıdan başarıya koşmuş bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kayseri'nin böyle bir değerine sahip çıkmak hepimizin görevi. Artan maliyetlerle birlikte bu takımı Melikgazi Belediyesi olarak tek başımıza bütçe açısından yönetmemiz zorlaşmıştır. Şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerekmekte. Başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bu takıma desteğe davet ediyorum. '