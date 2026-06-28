2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'na 4 ülkeden 565 sporcu katıldı. Kısa ve uzun parkurlarda gerçekleşen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

KONYA (İGFA) - Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya, önemli uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, Konya'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 565 amatör ve profesyonel bisikletçiyi aynı parkurda buluşturdu.

Meram Bağları'ndan başlayan yarışın startı; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yol Bisikletinden Sorumlu As Başkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi.

'HARİKA BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Startın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmesinden sonra bu anlamda organizasyonları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, 'Granfondo'yu Konya'da ilk kez icra ediyoruz. 4 farklı ülkeden, 42 farklı şehirden 565 sporcumuz bugün şehrimizin belli bölgelerinde pedal çevirdiler, çok büyük bir coşku var. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin farklı yerinden gelmiş sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber harika bir organizasyon gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler de Granfondo'nun Konya'da ilk kez düzenlenmesine rağmen şehrin bisiklete çok yatkın olduğuna değinerek, 'Şehrimiz, Avrupa Bisiklet Başkenti, o açıdan bizler adına da çok keyifli oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden polisine, jandarmasına kadar herkesin katkısının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu standart ile sürekli yukarı çekilen bir çıtadan bahsediyorum, bence çok keyifli. Bu sene herkes ilk olacak, nasıl olacak derken sanki çok uzun senelerden beri olan bir yapı gibi algılandı ve önümüzdeki sene için herkes sabırsız. Hatta hemen şimdiden planlar yapılmaya başladı diyebilirim' değerlendirmelerini yaptı.

YARIŞ, KISA VE UZUN İKİ PARKURDA DÜZENLENDİ

Startla birlikte sporcular Konya merkezde oluşturulan 62,6 kilometrelik kısa parkur ile 94,9 kilometrelik uzun parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şehrin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen yarış, sporculara unutulmaz bir deneyim sundu. Organizasyona şehir dışından katılan sporcular, Konya'nın güzellileri eşliğinde bisiklet sürmenin çok keyifli olduğunu ifade ederek, özellikle yolların genişliğine ve kalitesine vurgu yaptı.

Konya'nın Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını hak ettiğini kaydeden yarışmacılar, bu tür yarışların devam etmesini dileyerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

YARIŞMA SONUNDA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Finiş noktası yine Meram Bağları olan yarışma sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Kısa Parkur kadınlarda; 01:43:38'lik derecesiyle Zale Karakaş birinci, 01:44:54'lük derecesiyle Burcu Kaya ikinci, 01:46:32'lik derecesiyle Buket Demirci de üçüncü oldu.

Kısa Parkur erkeklerde; Şevket Özer 01:33:38'lik derecesiyle birinci olurken, ikinciliği 01:33:42 ile Murat Uslu aldı. 01:33:42'lik derecesiyle Muhammed Masum Kaya da üçüncü oldu.

Uzun Parkur erkeklerde; birinciliği Gökhan Uzuntaş 02:34:07'lik derecesiyle elde etti. Ataman Şekerci yine 02:34:07 ile ikinci olurken, Demir İnedi ise 02:34:53'lük derecesiyle kürsüde üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Uzun Parkur kadın yarışlarında ise; Aylin Yüce 02:56:49 ile birinci oldu. Şeniz Pamuk 03:01:05'lik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıkarken Züleyha Dikbaş da 03:12:31 ile üçüncü oldu.

14-17 yaş arası Genç Erkekler Kategorisinde; Ahmet Fatih Gül 01:33:50 ile birinci, Efe Eken 01:34:47 ile ikinci, Eymen Dinler de 01:35:03'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Ayrıca Paralimpik Kategorisinde de Selim Gözber elde ettiği 01:52:32'lik derecesiyle birinci olurken, Ali Kırbaş 01:59:24 ile ikinci, Selman Öksüz 02:10:02 ile üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.