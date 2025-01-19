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Sezonun ilk yarısında Sakarya’da oynanan mücadeleyi Büyükşehir Basketbol, son saniye basketiyle kazanmıştı. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Büyükşehir, galibiyet serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak.

Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol takımı, 12. Haftanın kapanış mücadelesinde Has Halı Gemlik’e konuk olacak. 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak. SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 12. Hafta karşılaşmasında Has Halı Gemlik’e konuk olacak. 20 Ocak Pazartesi günü Gemlik Spor Salonu’nda oynanacak haftanın kapanış karşılaşması saat 18.00’da başlayacak.