Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Düz Bisiklet Yarışı, yüzlerce sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, organizasyon renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Düz Bisiklet Yarışı'nın 9'uncusu, Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda yüzlerce sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar; 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 396 sporcunun pedal çevirdiği organizasyonda, yaş gruplarına göre 1,4 ve 2,8 kilometrelik parkurlarda büyük heyecan yaşandı.

Karatay Trafik Eğitim Parkı önünden başlayan yarışlar; Mercidabık Sokak, Şehit Ahmet Ertürk Sokak, Kırbaşı Caddesi, Akbey Sokak, Karşıyaka Sokak ve İkramiye Sokak güzergâhını takip ederek yeniden başlangıç noktasında sona erdi.

Düzenlenen yarışmaya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Muhammet Mustafa Koç, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Konya İl Temsilcisi Ali Demirel, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, sporcular ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri takdim edildi. Organizasyon kapsamında yarış alanında bisiklet bakım istasyonu ile giyinme kabinleri kurulurken, yarışmacılar, aileleri ve etkinliğe katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yarış güzergâhında gerekli trafik tedbirleri alınırken; polis, zabıta, hakem ve sağlık ekipleri organizasyon boyunca görev yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da organizasyona katılarak yarış heyecanına ortak oldu. Yarış öncesinde sporcular ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, çocuklarla sohbet ederek başarılar diledi. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Kılca, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Ödül töreninde konuşan Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Karatay'da spora ve sporcuya verilen hizmetlerin takdire şayan olduğunu söyleyerek, 'Yapılan hizmetler Karatay'daki velilerin ne kadar şanslı olduklarını gösteriyor. Karatay Belediyesi'ne çocuklarımızı teslim ediyoruz ve bunların içinden milli sporcular çıkıyor. Belediyemizin spora ve ailelere verdiği büyük destekten dolayı bütün çalışanlara ve Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum' dedi.

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Düz Bisiklet Yarışması ödül töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunan faaliyetlerin önemine dikkat çekti.