YediHilal Derneği tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Dağ Kampı'nın dokuzuncusu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların iştirakiyle Batman'da gerçekleştirildi.

BATMAN (İGFA) - 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Batman Ahmede Hane Mesire Alanı'nda düzenlenen programa yaklaşık 600 kişi katıldı. Üç gün süren çadır kampında katılımcılar; eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle kardeşlik, muhabbet ve teşkilat ruhunu pekiştirme fırsatı buldu.

Kamp programı, sabah namazı sonrası Seyda Abdulgani Solmaz tarafından gerçekleştirilen sohbetlerle manevi bir atmosferde başladı. Katılımcılar, kamp süresince düzenlenen 10 farklı ilgi oturumunda çeşitli alanlarda bilgi ve tecrübe kazanırken, teşkilat eğitimleri, sportif turnuvalar ve sosyal faaliyetlerle dolu bir program geçirdi.

Program kapsamında Medrese Âlimleri Vakfı Başkanı Molla Tayyip Elçi gençlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Akşam programlarında ise Grup Yürüyüş Solisti Mehmet Ali Aslan'ın seslendirdiği ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen 'Faslı Muhabbet' programı katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kamp kapsamında YediHilal il temsilcilerinin katılımıyla Temsilciler Toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ele alınırken, 10. Geleneksel Dağ Kampı'nın 2027 yılında Çorum'da yapılmasına karar verildi.

Programa kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve çok sayıda davetli katıldı.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ve teşkilat bilincini geliştirdiğini ifade etti.

YediHilal Batman İl Başkanı Ahmet Başaran da Batman'da gerçekleştirilen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin farklı illerinden gelen teşkilat mensuplarını ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Başaran, 'Üç gün boyunca eğitimin, kardeşliğin, istişarenin ve muhabbetin hâkim olduğu örnek bir kamp gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize, destek veren kurumlarımıza ve katılım sağlayan misafirlerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

YediHilal yetkilileri, farklı şehirlerde düzenlenen Geleneksel Dağ Kampı'nın gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, 2027 yılında Çorum'da gerçekleştirilecek 10. kamp için hazırlıklara başlanacağını kaydetti.