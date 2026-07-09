Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, oda başkanları ile birlikte İzmit Perşembe Pazarı'nda vatandaşlara aşure dağıttı. Ardından pazar turu yaparak esnafa bol kazançlar dileyen, vatandaşla sohbet eden Başkan Büyükakın'a ilgi yüksekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar'ın İzmit Perşembe Pazarı'nda organize ettiği aşure dağıtım programına katıldı.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ile esnafın yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Büyükakın, aşure kazanını açtı, ardından da vatandaşlara dağıttı.

SAMİMİ DİYALOGLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aşure dağıtımı sonrası Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Tezgahları tek tek gezdi, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Esnafa bol kazançlar ve hayırlı işler diledi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Büyükakın'ın, alışveriş için pazara gelenlerle samimi diyalogları dikkat çekti. Vatandaşlar, hayata geçirilen hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.