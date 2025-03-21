Kocaeli Büyükşehir’in desteğiyle hayata geçirilen ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) başvuru süreci tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) 2025 yılı başvuruları tamamlandı. Toplamda 171 proje başvurusu alınırken, başvurular usul ve evrak yönünden yapılan ilk incelemede değerlendirildi.

171 PROJE İNCELENDİ, 3 PROJE ELENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen YEDEP’te 2025 yılı başvuruları sona erdi. Başvuruların iki farklı kategoride toplandığı YEDEP’te küçük ölçekli projelerden 138 adet, büyük ölçekli projelerden ise 33 adet olmak üzere toplam 171 proje incelendi. Yapılan usul ve evrak kontrolü sonucunda uygun bulunan 168 proje, teknik ve mali yönleriyle bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenmek üzere bir sonraki aşamaya alındı.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ İNCELEYECEK

171 proje başvurusu ilk aşamada gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması, başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluk açısından değerlendirildi. Ön inceleme sonucunda elenen 3 projenin ardından uygun bulunan 168 proje bağımsız değerlendirme sürecine alındı. Bu aşamada her proje 100 tam puan üzerinden teknik ve mali kriterlere göre puanlandırılacak. 60 ve üzeri puan alan projeler başarılı olarak belirlenecek. Ancak bu başarı kriteri projenin hibe desteği alacağı anlamına gelmediği ve değerlendirme sonuçlarının daha sonra “Değerlendirme Komitesi” tarafından incelenerek yönetim onayına sunulacağı belirtildi.

İLÇELERE GÖRE PROJE BAŞVURU DAĞILIMI

Kocaeli genelinde alınan başvuruların ilçelere göre dağılımı ise; İzmit 65, Gebze 25, Körfez 22, Gölcük 13, Başiskele 12, Darıca 11, Derince 9, Kartepe 6, Çayırova 3, Karamürsel 2, Kandıra 2 ve Dilovası 1 proje şeklinde gerçekleşti. Projelerde toplam 64.412.745,00 TL hibe talep edilirken, başarılı bulunan projelere 30 milyon TL tutarında finansman desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Bu kapsamda her proje 75 bin TL ile 1 milyon TL arasında hibe desteğinden yararlanma imkânına sahip olunacak.

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İŞLİYOR

Bağımsız değerlendirme sürecinin Mart ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Kocaeli Kent Konseyi, YEDEP kapsamında yerel sorunlara yenilikçi çözümler getirecek projelerin belirlenmesinde titizlikle çalışıyor. YEDEP’in Kocaeli’nde kentleşme bilincini artırmanın yanı sıra sosyal uyum ve toplumsal katılımı güçlendirmede önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

HANGİ PROJELER DESTEKLENECEK?

“Kentlilik Bilincini ve Toplumsal Dayanışmayı Özendirmek”, “Yerel Değerleri Korumak ve Tanıtmak”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcılığı Desteklemek”, “Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliğini ve Diyaloğu Güçlendirmek” olarak belirlenen yerel destek programı toplum yararına projeleri destekleyecek. 2025 yılını “Kentlilik Bilincinin ve Katılımcılığın Arttırılması” temasıyla geçirecek olan YEDEP’e dernekler, vakıflar, federasyonlar ve konfederasyonlar projeleriyle başvuru yapmıştı.