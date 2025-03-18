Elektronik müziğin global sahnesine yön veren iki dev isim, Oliver Heldens ve Robin Schulz, Bayhan Müzik organizasyonuyla 30 Mayıs 2025 Cuma akşamı İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Oliver Heldens, kendine özgü future house tarzıyla milyonları peşinden sürüklediği müziği, Alman DJ Robin Schulz ise melodik house soundu ve hit parçalarıyla sahnede olacak.

10 YIL ARADAN SONRA MAYIS’TA İSTANBUL’DALAR

Enerji dolu setleri ve etkileyici sahne şovlarıyla müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatacak EDM’in efsaneleri, İstanbul’da festival tadında bir yaz gecesine imza atacak.

Enerjisi yüksek, kaçırılmayacak bu performansın biletleri satışta.