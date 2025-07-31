İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayında İzmir’in dört bir yanında birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına; sergilerden şenlik ve festivallere kadar dopdolu program, İzmirlilerde yaz neşesi yaşatacak.İZMİR (İGFA) - İzmirli yurttaşlar, bu yıl ağustos ayında da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle yazın tadını çıkaracak. Ağustos ayı boyunca kentin farklı noktalarında eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Konserler, film gösterimleri, sergiler, tiyatro oyunları gibi onlarca etkinlik, yazın enerjisini kente yayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek etkinlikler, İzmirlilerin hafızasında yine unutulmaz izler bırakacak.

GÜNBATIMINDA MÜZİK KEYFİ

Bostanlı Seyir Terası’nda saat 20.00’de başlayacak Günbatımı Konserleri kapsamında 1 Ağustos’ta Enes Kunduracı solistliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası, 8 Ağustos’ta Zugzwang müzik grubu, 15 Ağustos’ta İnanç Menekşe solistliğinde “Raks-ı Politen: Şarkılarla Türk Müziğinin Dansı”, 22 Ağustos’ta “Raks-ı Politen: Şarkılarla Türk Müziğinin Dansı” konseri ayrıca 3 Ağustos’ta Seferihisar Sığacık Kaleiçi’nde, 16 Ağustos’ta ise saat 21.00’de Mordoğan Meydanı’nda olacak.

ÇİM KONSERLERİ VE MAHALLE ŞENLİKLERİ SÜRÜYOR

İzmirliler ağustos ayı boyunca Çim Konserleri ve Mahalle Şenlikleri’nde de keyifli anlar yaşayacak. Çim Konserleri’nde Bahar Özbek 5 Ağustos, Fulya Atık 12 Ağustos, Grup Majör 19 Ağustos, Cenk Telkıvıran Orkestrası da 26 Ağustos tarihinde saat 21.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne alacak. Mahalle Şenlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve Pelin Kadıoğlu ile Çılgın Cemal Şov etkinlikleri, 5 Ağustos’ta Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda, 12 Ağustos’ta Ödemiş Kültürpark Zafer Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda, 26 Ağustos’ta Aliağa Siteler Mahallesi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda gerçekleşecek.

SAHNE-İ SEVDİM KARAVAN SOHBETLERİ

Sahne-i Sevdim Karavan Sohbetleri ise Alsancak İskelesi yanında olacak. Sevdim Selkuşu moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlere Doğan Canku 6 Ağustos tarihinde, Sedat Yüce ve Hilal Yıldırım 20 Ağustos tarihinde, Asrın 90’lar ise 28 Ağustos tarihinde konuk olacak.

YENİDEN SİNEMATEK YAZ ESİNTİSİ YAŞATACAK

İzmirli sinemaseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği Yeniden Sinematek Açıkhava gösterimleri ağustos ayında da her pazartesi saat 21.00’de Tarihi Havagazı Fabrikasında seyircisiyle buluşacak. “Acı Gerçekler” 4 Ağustos, “Bir Salyangoz'un Anıları” 11 Ağustos, “Geçiş” 18 Ağustos, “Başka Bir Hayatta” ise 25 Ağustos tarihinde gösterilecek.

DÖRT BİR YANDA GEZİCİ AÇIKHAVA FİLM GÜNLERİ

Sinemaseverler, Gezici Açıkhava Film Günleri ile ağustos ayında da beraber olmaya devam edecek. “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecek. 5 Ağustos’ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı, 6 Ağustos’ta Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, 7 Ağustos’ta Selçuk Pazaryeri, 8 Ağustos’ta Dikili 75. Yıl Parkı, 14 Ağustos’ta Kiraz Cumhuriyet Meydanı, 15 Ağustos’ta Çiğli Kasaplar Meydanı, 20 Ağustos’ta da Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşecek gösterimler, saat 21.00'de başlayacak.

19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 29-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) programı kapsamında gerçekleştirilecek festival, İEF’in açılış coşkusu ile bütünleşerek kenti Balkan ezgileri ve danslarıyla saracak. Festival boyunca, İzmir’in farklı ilçelerinde konserler, halk dansları gösterileri ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.